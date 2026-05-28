Kanada vidare – efter fula smällen

Kanada besegrade USA och tog sig planenligt till semifinal.

Matchens snackis blev Ryan Lindgrens stygga tackling på Kanadas Evan Bouchard.

Even Bouchard åkte på en rejäl propp av Ryan Lindgren i VM-kvartsfinalen.

Enligt uppgifter från NHL-insidern Frank Seravalli spelade Evan Bouchard åtminstone delar av första rundan mot Anaheim Ducks med en hjärnskakning. Något som väckte starka reaktioner.

I dagens VM-kvartsfinal åkte Kanadas stjärnback på en ordentlig smäll mot huvudet av USA:s tuffe Ryan Lindgren och var tills synes helt groggy innan han fick hjälpas av isen.

Viaplays experter Erik Granqvist och Peter Forsberg var förvånade och kritiska över Bouchards agerande i situationen.

– Bouchard beundrar sin passning. Det är jätteförvånande att Bouchard åker och tittar på pucken, säger Granqvist.

Kanada vidare till semifinal

Den första perioden av kvartsfinalen såg ut att bli mållös när Macklin Celebrini gjorde 1-0 för Kanada i powerplay med 1.29 kvar. I den andra perioden kunde Dylan Holloway öka på Kanadas ledning till 2-0 efter 29.48.

Trots att amerikanerna skickade iväg xx skott mot Jet Greaves i det kanadensiska målet lyckades USA inte få hål på ärkerivalen. Med två minuter kvar kunde istället Connor Brown skicka in 3-0 i tom bur. Och innan matchen var slut kunde även Sidney Crosby även spräcka sin målnolla i turneringen och spika slutresultatet till 4-0.

Kanada stod där med pall för favorittrycket och är klara för semifinal. Det betyder att Tre Kronor – vid seger mot Schweiz senare ikväll – kommer ställas mot Kanada i semifinal.

I den andra tidiga kvartsfinalen besegrade Finland Tjeckien med 4-1.