Seger för Finland med 4–1 mot Tjeckien

Anton Lundell avgjorde för Finland

Filip Hronek målskytt för Tjeckien

Finland vann på hemmaplan med 4–1 (2–0, 1–1, 1–0) mot Tjeckien i VM-kvartsfinalen.

Finland–Tjeckien – mål för mål

Finland tog ledningen efter 7.33 genom Sakari Manninen framspelad av Jesse Puljujärvi. 2–0 kom efter 14.32 genom Anton Lundell efter förarbete av Lenni Hämeenaho och Urho Vaakanainen.

Efter 1.35 i andra perioden slog Konsta Helenius till framspelad av Aleksander Barkov och Mikael Granlund och gjorde 3–0. Tjeckiens Filip Hronek gjorde 3–1 efter 10.51 på pass av Dominik Kubalik och Roman Cervenka.

15.31 in i tredje perioden satte Lenni Hämeenaho pucken på pass av Sakari Manninen och ökade ledningen.

Finland–Tjeckien 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

VM Kvartsfinal herr

Första perioden: 1–0 (7.33) Sakari Manninen (Jesse Puljujärvi), 2–0 (14.32) Anton Lundell (Lenni Hämeenaho, Urho Vaakanainen).

Andra perioden: 3–0 (21.35) Konsta Helenius (Aleksander Barkov, Mikael Granlund), 3–1 (30.51) Filip Hronek (Dominik Kubalik, Roman Cervenka).

Tredje perioden: 4–1 (55.31) Lenni Hämeenaho (Sakari Manninen).

Utvisningar, Finland: 3×2 min. Tjeckien: 3×2 min.