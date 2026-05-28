Norska sagan – bästa på 75 år

Norges VM-saga fortsätter.

Efter seger i kvartsfinalen mot Lettland har man nu tangerat sin bästa VM-placering någonsin.

Norge besegrade Lettland med 2-0 och är klara för semifinal.

Norge överraskade alla i gruppspelet och slutade två bakom Kanada efter segrar mot både Tjeckien och Tre Kronor. Det ledde till en drömlottning mot Lettland i kvartsfinal som slutade trea i grupp A.

Efter en mållös första period skulle återigen SHL-bekante Tinus Luc Koblar presentera sig med sitt sjätte mål och nionde poäng för den här turneringen. Frågan är om Rögle, som nyligen gjort klart med Luc Koblar, får behålla honom. Eller om det väntar ännu större kontrakt för honom på andra sidan Atlanten.

Henrik Haukeland stor hjälte för Norge

Tinus Luc Koblars 1-0-mål i den första perioden skulle visa sig bli helt matchavgörande. För längst bak i det norska laget hade den tidigare Färjestads- Leksands- och Timrå-målvakten Henrik Haukeland spikat igen fullständigt. Trots 34 lettiska skott, varav 17 i den tredje periodens forcering, lyckades Lettland inte få hål på Haukeland.

Istället kunde Noah Steen sätta spiken i kistan till 2-0 i tom bur och därmed skriva norsk hockeyhistoria. Senast Norge slutade topp fyra i ett världsmästerskap var 1951.

I semifinalen väntar nu värdnationen Schweiz som besegrade Sverige med 3-1 i sin kvartsfinal.