Där hamnar MoDo-löftet: ”Allround spelare”

20-årige Oliver Svensson fick få chanser i MoDo under den gångna säsongen. Nu har backen skrivit på för Boden i Hockeyettan.

MoDo sitter redan på sex backar under kontrakt och ryktas värva AHL-spelaren Brian Yoon. Därmed har 20-årige Oliver Svensson, eller Oliwer Svensson Bergfors, hamnat utanför planerna. Nu står det klart var den tidigare juniorlandslagsbacken ska spela under 2026/27.

Det Härnösand-fostrade löftet skriver på för Boden i Hockeyettan.

– Oliwer är en ung back som hunnit med U19 och U20 landslaget, samt representerat Modos A-lag i SHL och Hockeyallsvenskan. Allround spelare med bra defensiv och gillar att sätta igång spelet. Oliwer älskar att tävla och naturligtvis vinna, säger sportchefen Jens Hellgren i lagets kanaler.

En tung höst – få chanser i A-laget

Oliver Svensson kommer senast från en ryckig säsong där han både var skadad och avstängd under hösten. Detta när han försökte bygga vidare på sin U20-form och etablera sig i MoDos A-lag. Det gav 13 ombytta matcher i Hockeyallsvenskan, men egentligen bara spel i två av dem.

Emil Svelander, tränare i MoDo U20, har tidigare beskrivit Svensson som en ”väldigt underskattad spelare” och som en ”underdog som smyger lite grann in i framtiden”. Detta i hockeysverige.se’s genomgångar av juniorlagen.

Nu ska 20-åringen ut i seniorhockey på riktigt.

