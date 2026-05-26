Efter avancemanget – ledarna prisas: ”Känner stor stolthet”
Följ HockeySverige på
Google news
Efter den sensationella resan till Hockeyallsvenskan kommer nästa stora erkännande för Visby/Roma. Klubbens ordförande Eva Werkelin och sportchef André Lundholm utses till årets ledare i svensk ishockey – efter att ha förvandlat gotländsk hockey till en av säsongens största framgångssagor.
Det som många beskrev som ett hockeymirakel är nu också officiellt prisbelönt.
Visby/Roma stod för en av svensk hockeys största skrällar när klubben besegrade Hudiksvall med 4–1 i matcher och säkrade avancemanget till Hockeyallsvenskan i april. Nu belönas personerna bakom framgången.
Ishockeyjournalisternas Kamratförening har utsett klubbens ordförande Eva Werkelin och sportchef André Lundholm till årets ledare i svensk ishockey.
Motiveringen lyfter fram hur duon lyckats kombinera sportsliga framgångar med ekonomisk stabilitet – samtidigt som de byggt elitverksamhet på Gotland, långt från svensk hockeys traditionella maktcentrum.
– Fantastiskt roligt, och vi känner båda stor stolthet. Det är stort att uppmärksammas av landets hockeyjournalister, säger André Lundholm i ett uttalande.
André Lundholm hyllar Hans Särkijärvi
Han passar samtidigt på att hylla tränaren Hans Särkijärvi, som återvände till båset under säsongen.
– Vi delar gärna priset med vår tränare, Hans Särkijärvi, som på nytt klev in i båset i svårt läge kring årsskiftet.
Lundholm har varit en central del av Visby/Roma i två decennier och är i dag både sportchef och klubbdirektör. Tillsammans med Eva Werkelin har han varit drivande i klubbens långsiktiga satsning – och även i arbetet med en ny ishall på Gotland.
Första gången en kvinna prisas
Werkelin har varit klubbordförande i 16 år och är en av de mest uppskattade profilerna runt föreningen. Hon har blivit känd för sitt stora engagemang i allt från spelaromsorg till praktiska sysslor runt laget.
– Jag kan inget om ishockey, belöningen är glädjen och stämningen i truppen, och jag älskar passionen, farten och fläkten, säger Werkelin.
Utmärkelsen är dessutom historisk. Det är första gången en kvinna får ta emot svensk ishockeys finaste ledarpris sedan det instiftades säsongen 1991/92.
Visby/Romas avancemang till Hockeyallsvenskan har redan skrivits in i klubbens historia. Nu får även personerna bakom succén ett kvitto på sitt arbete – i form av svensk hockeys kanske mest prestigefyllda ledarutmärkelse.
Fakta: Årets ledare
Årets Ledare i svensk ishockey belönas av Ishockeyjournalisternas Kamratförening efter omröstning bland föreningens medlemmar. Priset har delats ut sedan säsongen 1991/1992 och instiftades efter samarbete med Malmö Redhawks tidigare ordförande, Percy Nilsson. Priset tillfaller den ledare som under säsongen på ett förtjänstfullt sätt arbetat för svensk ishockey på klubb – eller landslagsnivå, på nationell eller internationell nivå.
Tidigare vinnare
|Säsong
|Vinnare
|Förening
|2024/2025
|Torsten Yngveson
|BIK Karlskoga
|2023/2024
|Pelle Johansson
|Vimmerby HC
|2022/2023
|Henrik Gradin och Mattias Karlin
|MoDo Hockey
|2021/2022
|Kjell-Åke Andersson
|Östersunds IK
|2020/2021
|Sam Hallam
|Växjö Lakers HC
|2019/2020
|Ingen vinnare utsedd
|2018/2019
|Per Kenttä och Martin Åkerberg
|IK Oskarshamn
|2017/2018
|Kent Norberg
|Timrå IK
|2016/2017
|Peter Hermodsson
|Mora IK
|2015/2016
|Roger Rönnberg
|Frölunda HC
|2014/2015
|Sam Hallam
|Växjö Lakers HC
|2013/2014
|Per Kenttä
|Asplöven HC
|2012/2013
|Lars Johansson
|Skellefteå AIK
|2011/2012
|Björn Hellkvist
|Rögle BK
|2010/2011
|Henrik Evertsson
|Växjö Lakers HC
|2009/2010
|Lars Johansson
|Skellefteå AIK
|2008/2009
|Mats Hedenström
|AIK
|2007/2008
|Roger Hansson
|Rögle BK
|2006/2007
|Erik Holmberg
|MODO Hockey
|2005/2006
|Magnus Hävelid
|Linköpings HC
|2004/2005
|Benny Westblom
|Frölunda HC
|2003/2004
|Jan Simons
|Mora IK
|2002/2003
|Kent Norberg
|Timrå IK
|2001/2002
|Håkan Loob
|Färjestads BK
|2000/2001
|Mats Waltin
|Djurgårdens IF
|1999/2000
|Lennart Grevé
|IF Björklöven
|1998/1999
|Börje Olsson
|Brynäs IF
|1997/1998
|Verner Persson
|AIK
|1996/1997
|Jan Simons
|Mora IK
|1995/1996
|Åke Wikman
|Luleå HF
|1994/1995
|Denny Eriksson
|HV 71
|1993/1994
|Bengt Nilsson
|Huddinge IK
|1992/1993
|Sture Andersson
|MODO Hockey
|1991/1992
|Percy Nilsson
|Malmö IF
Den här artikeln handlar om: