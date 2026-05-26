MoDo ger svar om duon: ”Han tränar inte med oss”

Tre topp sex-forwards ska in i MoDo inför 2026/27. Nu ger ”Hinken” svar på om någon av dessa platser kan fyllas av Måns Carlsson eller Gerry Fitzgerald.

Att Milton Gästrin placeras i Brynäs kommer inte som någon överraskning för Henrik Gradin och MoDo. Men med detta i princip klart är sportchefen möjligen närmare ett beslut kring både Måns Carlsson och Gerry Fitzgerald.

”Hinken” sitter just nu på elva forwards, med 17-årige Milan Sundström, inräknad, och ger svar i ÖA. Han jagar tre pjäser, samtliga av topp sex-karaktär, medan duons kontrakt har gått ut.

– Då det gäller Måns sitter det lite fast och det beror på oss, på vår budget och hur vi ser på det hela, säger sportchefen till tidningen och fortsätter:

– Vi hade hoppats att vi kunnat ge Måns besked tidigare men vi har några avtal ute till andra och det handlar om budget då Måns inte är den billigaste av alla.

Henrik Gradin menar att MoDo gärna vill ha kvar Måns Carlsson, men bekräftar också att spelaren inte fått något bud.

– Vi förstår att han känner sig lite sidsteppad då han inte fått något besked, säger sportchefen som inte pratat med Carlsson på tio dagar.

– Just nu tränar han inte med oss och det har jag full förståelse för, tillägger han.

Gerry Fitzgerald bygger hus: ”Annorlunda situation”

När det gäller Gerry Fitzgerald, som anslöt från AIK inför 2025/26, är läget lite annorlunda. Dock är inte heller han avskriven.

– Nej, det är han inte. Där handlar det mer om diskussionen om han ska komma sent i år igen eller vara med från start. Planen är att få hit honom till säsongsstart, säger Gradin som medger att man inte är helt överens om just det sistnämnda.

– Han bygger hus där borta och vi sitter i en liten annorlunda situation.

Den nu 32-årige Fitzgerald stod för 30 poäng över sina 34 matcher förra säsongen. Att han då anslöt sent var på grund av skattetekniska skäl.

