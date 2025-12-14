Svensk succé – vinner Swiss Hockey Games

Tre Kronor är fortsatt obesegrade den här säsongen.

Sverige kör över Tjeckien med 5-0 för att vinna Swiss Hockey Games – och ta sin tredje turneringsseger i rad.

Tre Kronor får jubla igen – vinner Swiss Hockey Games. Foto: Bildbyrån

Både Sverige och Tjeckien hade vunnit sina två första matcher i Swiss Hockey Games. Därmed väntade en avgörande match under söndagen för att kora vinnaren av Swiss Hockey Games.

Men det var inget snack om saken i den avslutande matchen. Tre Kronor tar nämligen en övertygande 5-0-seger och vinner alla tre matcher i Swiss Hockey Games för att ta hem turneringssegern.

Hyllar Lasse Johansson: ”Gör aldrig en dålig match”

Det blev en tuff start på matchen för Tre Kronor där Tjeckien inledde matchen starkt. Däremot stod svenske målvakten Lasse Johansson emot och spikade igen. I stället kunde Sverige ta ledningen när man fick chansen i powerplay. Stjärnbacken Erik Brännström spelade över till Marcus Sörensen som dundrade in ett direktskott bakom tjeckiske målvakten Petr Kvaca, med ett förflutet i Rögle. Ledningen stod sig perioden ut.

– Vi spelar helt okej och har 1-0 på tavlan. Jag tycker vi är väldigt bra i fem-mot-fem, säger målskytten Sörensen till SVT och hyllar även målvakten Lasse Johansson:

– Jag tror aldrig att jag har sett honom göra en dålig match. Han är bra varje gång jag ser honom.

I den andra perioden kom Sverige sedan ut väldigt starkt och var klart bättre än Tjeckien. Tre Kronor sköljde över tjeckerna gång på gång och hade flera chanser att utöka ledningen. Men då stod Kvaca emot och såg till att 1-0 stod sig, trots 12-3 i skott till Sverige.

– Tre Kronor dominerar fullständigt här i andra perioden. Det enda som fattas är några fler mål, säger SVT-experten Håkan Loob.

Tre Kronor vinner Swiss Hockey Games

När den tredje perioden kom sedan ett välförtjänt 2-0-mål för Sverige. Succékedjan med Pär Lindholm, André Petersson och Isac Hedqvist klev fram och levererade igen. Lindholm åkte in med pucken och släppte den sedan till Hedqvist som drog på sig markering från tjeckerna. Han passade sedan över till André Petersson på andra sidan som stod helt fri och kunde skjuta ett direktskott som gick in i det öppna målet.

Senare i perioden kunde Tre Kronor även dra ifrån. 3-0-målet gjordes av Rickard Hugg som lade upp en backhand i krysset bakom Petr Kvaca för att skicka Sverige mot segern. Efter att ha gått upp till 3-0 hade Tre Kronor väldigt bra kontroll på matchen och släppte in till mycket bakåt. I slutet rann siffrorna sedan iväg. 4-0 kom sedan Pär Lindholm styrt in ett skott av Felix Nilsson i powerplay och direkt efteråt kunde Sverige kontra in 5-0 där Marcus Sylvegård spelade fram till Dennis Rasmussen.

I november vann Tre Kronor Finland Hockey Games och nu vinner de alltså även Swiss Hockey Games. Sverige har sex vinster på sex matcher hittills den här säsongen. I veckans turnering släppte Tre Kronor inte heller in ett enda mål i spel fem-mot-fem, i stället kom alla fyra baklängesmålen när motståndarna hade numerärt överläge. Tre Kronor har nu vunnit Swiss Hockey Games tre av fyra gånger, och snor tillbaka titeln från just Tjeckien som vann förra året.

Totalt har Sverige nu nio raka vinster (!) i Euro Hockey Tour eftersom att de även vann Czech Hockey Games i maj. Tre Kronor har alltså vunnit tre turneringar i rad sedan slutet av förra säsongen.

Tjeckien – Sverige 0–5 (0-1,0-0,0-4)

Tjeckien: –

Sverige: Marcus Sörensen, André Petersson, Rickard Hugg, Pär Lindholm, Dennis Rasmussen.

Source: Sweden @ Elite Prospects