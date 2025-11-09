Svensk succé – vinner Finland Hockey Games

Tre Kronor tog kommando direkt mot Finland.

Efter en stark första period ledde Sverige mot rivalen.

– Man undrar vad Finland håller på och fibbla med. Det ser inte bra ut för Finland, säger experten Håkan Loob i SVT.

Till slut vann Sverige matchen med 4–2 – och hela turneringen efter tre raka segrar.

Jesper Frödén jublar efter ledningsmålet mot Finland. Foto: Bildbyrån

Tre Kronor var inför den tredje och sista omgången i Finland Hockey Games i ensam tät i tabellen. Med två raka starka segrar i bagaget mot Schweiz (8–3) och Tjeckien (3–1) hade man ett drömläge inför den sista matchen mot Finland.

Oavsett resultat i andra matcher skulle en poäng räcka för att bli klart för turneringsseger. Dock kunde Finland också vinna turneringen i kraft av inbördes möten om de hade vunnit mot Sverige.

Men det svenska landslaget såg lika fysiskt och överlägset ut som i de andra två matcherna redan i den första perioden. Då stod Tre Kronor för dubbla mål i rivalmötets inledande fas.

”Man undrar vad Finland håller på och fibbla med”

Först; Klapp-klappspel från Sverige och 1–0 från Jesper Frödéns klubba i powerplay. Därefter lyckades Marcus Sörensen med en soloprestation göra tvåan.

Målet kom efter att Jusso Mäenpää slarvat bort pucken i en situation där Finland såg ut att ha kontroll med tre spelare mot en i egen zon. Därefter dribblade Sörensen bort de finska spelarna innan han satte dit tvåan.

– Ja, det är väldigt bra gjort av Sörensen, man undrar vad Finland håller på och fibbla med. Det ser inte bra ut för Finland, säger Håkan Loob i SVT.

Men Finland lyckades reducera med blott sekunder kvar av den första perioden genom Toni Rajala. I den andra perioden kom 2–2 genom SHL-backen Rasmus Rissanen och drama väntade mot slutet – då Finland som sagt bara behöver en seger för att vinna.

Den ledning som Tre Kronor tappade skulle dock återtas i den tredje perioden. Rasmus Asplund gav Blågult ledningen på assist från Luleå-talangen Isac Hedqvist.

Ett mål som tittades på bland domarna, då det krävdes video för att avgöra om pucken var över linjen.

– Den var solklart över, konstaterade dock Håkan Loob lugnt i SVT.

Vann tävlingen – för första gången på tre år

Han hade rätt – och pucken hade gått in bakom Emil Larmi.

I öppen bur bjöd Fredrik Olofsson på avgörandet – som garanterade turneringssegern för Sverige.

Tidigare under eftermiddagen slog Tjeckien Schweiz med 4–0 och det gör att båda lagen slutar på tre poäng.

Senast Sverige vann Finland Hockey Games (tidigare Karjala Cup) var åren 2021 och 2022, då man alltså vann turneringen två år i rad. Sedan dess har Tjeckien (2023) och Finland (2024) tagit hem segern.

Finland – Sverige 2–4

Finland: Toni Rajala, Rasmus Rissanen

Sverige: Jesper Frödén, Marcus Sörensen, Rasmus Asplund, Fredrik Olofsson