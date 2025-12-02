Så spelas Swiss Hockey Games 2025

Det är dags för nästa turnering i Euro Hockey Tour 2025/2026: ”Swiss Hockey Games”. Turneringen spelas mellan 11-14 december. Här är spelschemat och TV-kanaler med mera för Swiss Hockey Games 2025.

Tre Kronor firar segern i Finland Hockey Games.

Foto: Bildbyrån.

När spelas Swiss Hockey Games 2025?

Turneringen, som är den andra i Euro Hockey Tour säsongen 2025/2026, spelas mellan torsdagen den elfte och söndagen den 14:e december 2025.

Swiss Hockey Games 2025 spelas i huvudsak i Zürich. En match, premiären mellan Tjeckien och Finland, avgörs emellertid i tjeckiska Liberec.

Vad är Swiss Hockey Games?

Det här är fjärde säsongen som Swiss Hockey Games arrangeras, efter att Schweiz tagit Rysslands plats i Euro Hockey Tour i samband med den ryska invasionen av Ukraina.

Sverige har vunnit två av de tre tidigare upplagorna av turneringen, men 2024 tog Tjeckien hem turneringssegern.

Hur spelas Swiss Hockey Games 2025?

Här är spelschemat för Swiss Hockey Games 2025. Alla lag möter alla.

18:30, torsdag 11 december 2025: Tjeckien – Finland

19:45, torsdag 11 december 2025: Sverige – Schweiz

14:00, lördag 13 december 2025: Finland – Sverige

18:00, lördag 13 december 2025: Schweiz – Tjeckien

11:45, söndag 14 december 2025: Sverige – Tjeckien

15:45 söndag 14 december 2025: Schweiz – Finland

Vilka kanaler sänder Swiss Hockey Games 2025?

SVT har sändningsrättigheterna. De sänder Sveriges matcher, på SVT 1 eller SVT 2 samt på SVT play. Övriga matcher TV-sänds inte i någon svensk kanal.

Vilken är Sveriges trupp i Swiss Hockey Games?

Tre Kronor tar ut sin trupp onsdagen den 3 december.

Hur ser tabellen i Euro Hockey tour ut?

Det har spelats en Euro Hockey Tour-turnering under säsongen: Finland Hockey Games. Den vanns av Tre Kronor, som besegrade Tjeckien med 3-1, Schweiz med 8-3 och Finland med 4-2. Därmed står Sam Hallams landslag på full pott efter den första turneringen.

Placering Målskillnad Poäng 1. Sverige 15-6 9 2. Tjeckien 7-7 3 3. Finland 7-9 3 4. Schweiz 6-13 3

Vad är Euro Hockey Tour?

Euro Hockey Tour avgörs varje säsong, över fyra olika turneringar. Deltagande länder är Sverige, Finland, Tjeckien och Schweiz. Schweiz ersatte Ryssland i samband med deras invasion av Ukraina 2022. Under pågående NHL-säsong kan endast spelare som till vardags spelar i Europa tas ut till Euro Hockey Tour-turneringarna.

Varje land får arrangera en varsin turnering under året. Finland Hockey Games spelades i november, Swiss Hockey Games spelas 11-14 december, Czech Hockey Games spelas 30 april till 3 maj och Sweden Hockey Games spelas 7 maj till 10 maj.

Utöver att vinna själva turneringen i sig tävlar länderna också om totalsegern i Euro Hockey Tour. Då slår man ihop alla poäng från de fyra turneringarna. 2024/2025 vann Tjeckien på 24 poäng och Tre Kronor slutade sist, på 14.

Sverige vann dock Euro Hockey Tour 2022, 2023 och 2024.

Vad är prispengarna i Euro Hockey Tour?

Segraren i varje turnering får 50 000 euro. Tvåan får 30 000 euro, trean 15 000 euro.

Totalsegraren i Euro Hockey Tour får 75 000 euro utöver de tidigare intjänade pengarna.