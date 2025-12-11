Tre Kronor inleder Swiss Hockey Games med seger.

Sverige vände underläge 1-2 till vinst med 3-2 i premiären mot Schweiz sedan ersättaren Pär Lindholm stått för 1+1.

Pär Lindholm klev fram och låg bakom vinsten för Tre Kronor mot Schweiz. Foto: Nico Ilic/Bildbyrån

Tre Kronor vann Finland Hockey Games i november och på vägen besegrades Schweiz med hela 8-3. Under torsdagen inleddes Swiss Hockey Games i Zürich, där Sverige och Schweiz möttes i premiärmatchen. Den här gången blev det dock betydligt jämnare än förra mötet.

Det small tidigt bakom målvakten Lasse Johansson. När Pär Lindholm satt utvisad kunde Schweiz ta ledningen med 1-0 i powerplay redan efter 2:41 minuters spel. Bara drygt två minuter senare kunde Lindholm däremot revanschera. Han fick först ett jätteläge efter att ha frispelats av Erik Brännström, men då stod schweiziske målvakten Leonardo Genoni i vägen. Men Sverige behöll pucken och Isac Hedqvist spelade sedan in till Pär Lindholm som stänkte dit kvitteringen med ett direktskott.

Första perioden kom dock att präglas av utvisningar och när Schweiz fick spela powerplay för andra gången kom även andra målet. Tidigare Malmö-junioren Damien Riat skickade in 2-1 till Schweiz och Tre Kronor var i underläge efter 20 minuters spel.

– I fem-mot-fem är det rätt okej men vi drar på oss lite utvisningar och blir straffade på det. Vi behöver spela lite mer noggrant för i lika styrka spelar vi bra, säger målskytten Pär Lindholm till SVT under pausen.

Matchstraff – när Fredrik Olofsson sänktes

I andra perioden fick Tre Kronor en drömchans att kvittera. Andrea Glauser delade ut en knätackling på svenske centern Fredrik Olofsson som såg ut att ta illa. Olofsson låg ner på isen i smärtor en stund innan han kom upp på benen. Domarna valde att videogranska händelsen och kom sedan fram till att visa ut Glauser som fick matchstraff efter knätacklingen. Glädjande nog – för både Sverige och Rögle – kunde Fredrik Olofsson även spela vidare i matchen.

Trots ett fem minuter långt powerplay, och totalt sju minuter i PP-spelet under andra perioden, lyckades Tre Kronor inte göra mål. Trots att Sverige vann skotten med hela 19-5 i andra perioden stod sig 2-1 till Schweiz in i den tredje perioden.

– Jag tycker att Sverige gör en jättebra period, det är mål som saknas. Annars är det en jättebra period, säger SVT-experten Jonas Andersson och får medhåll av Tre Kronors Rickard Hugg:

– Vi dominerar i spelet fem-mot-fem men vi måste få hål på målvakten och få lite utdelning bara. Vi ska se till att få in pucken i tredje för att vända och vinna, säger Hugg.

Tre Kronor vinner – efter straffar

Tre Kronor fick sedan en drömstart på tredje perioden. Schweiz tappade pucken och i stället kunde Sverige kontra. Pär Lindholm drev upp pucken och passade över till André Petersson som kunde lägga in pucken i mål. Lindholm, som alltså endast kom med i truppen som en ersättare till Linus Johansson, stod alltså för 1+1 i matchen.

Resten av perioden blev sedan ett ställningskrig där tempot gick ner. Det skapades sedan inte så många chanser utan klockan bara tickade ner till dess att slutsignalen gick. Därmed väntade förlängning i matchen. Men där blev det inte heller några mål utan i stället skulle det krävas straffläggning för att skilja lagen åt.

Tre Kronor fick en bra start på straffläggning då Rickard Hugg överlistade Genoni med första straffen. Lasse Johansson räddade sedan alla Schweiz straffar medan Felix Nilsson satte spiken i kistan med ett andra straffmål för Sverige.

Därmed vinner Tre Kronor premiären mot Schweiz med 3-2.

Sverige – Schweiz 3–2 SO (1-2,0-0,1-0,0-0,1-0)

Sverige: Pär Lindholm, André Petersson, Rickard Hugg (avgörande straff).

Schweiz: Tyler Moy, Damien Riat.

Source: Sweden @ Elite Prospects