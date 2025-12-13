Ny Tre Kronor-seger – efter Holms jätteinsats

Det blev en andra raka seger för Sverige. Under lördagen besegrade Tre Kronor Finland med 4-2 – efter en jätteinsats av Arvid Holm.

Tre Kronor tog andra raka segern – efter en stark insats av Arvid Holm.

Foto: Kalle Parkkinen / Bildbyrån.

Arvid Holm fick göra sin första match i landslaget för säsongen. Då klev Röglemålvakten fram med en stark insats och var tungan på vågen för det svenska laget. Framför allt i den andra perioden hade det svenska laget stora problem och Finland skapade flera stora lägen.

Då klev också 27-åringen fram och tog i princip allt. Det enda som smet förbi honom var en fin styrning från Örebros Patrik Puistola.

Erik Brännström, som också hade en riktigt fin match, kvitterade till 1-1 med fem minuter kvar att spela av den andra perioden. Efter pausvilan kom också Tre Kronor ut betydligt bättre och skapade ett par vassa lägen. Det dröjde sedan drygt 15 minuter in i perioden innan målet kom. Den gången via Lukas Bengtsson som stänkte in ett distinkt skott i boxplay.

Sverige gjorde sedan 3-1 i tom kasse av Max Friberg. Arvid Holm räddade 19 av 21 skott efter att Finland fått in en reducering med åtta sekunder kvar. Det efter att de svenska backarna hamnat i knä på en chanslös Holm. Målet krediterades till Mikko Lehtonen.

Marcus Sörensen han sedan få in 4-2 i tom kasse under de återstående åtta sekunderna.

Förra säsongen var Arvid Holm en av SHL:s bästa målvakter. Han hade då 92,5 i räddningsprocent och 1,9 insläppta mål per match över sina 35 framträdanden. Där det också blev fem matcher för landslaget.

