Det blev ingen rolig CHL-premiär för Björn Hellkvist och Dennis Rasmussen.

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Det har varit blandade resultat för de svenska klubbarna i CHL-premiären. Rögle förlorade stort mot HC Plzen i Tjeckien medan Skellefteå vann borta mot slovakiska Nitra med 6-1 och Frölunda besegrade finska SaiPa med 6-1 . Sist ut i premiäromgången var Växjö Lakers och det blev då förlust för smålänningarna i Tyskland.

Växjö ställdes mot den tyska storklubben Adler Mannheim under fredagskvällen och det blev en målsnål historia där tyskarna dock hade ett stort övertag i matchen.

Det stod alltjämt 0-0 efter första perioden men i början av den andra rasslade det till två gånger om bakom Adam Åhman i Växjö-kassen. Adler Mannheim slog nämligen till två gånger om i samma powerplay. I CHL fortsätter nämligen utvisningen även om det blir mål i PP-spelet. Mannheim gjorde då två mål inom loppet av 1:17.

Först gick ett skott in högt bakom Åhman sedan Matthias Plachta sköt ett skott som gick in i krysset. Sedan bröt sig tyskarna rakt igenom Växjös försvar och kom helt fria där John Gilmour till slut kunde lägga in 2-0 i det vidöppna målet.

Dennis Ramussen enda målskytt för Växjö i förlusten

Växjö fick sedan själva chansen i powerplay och lyckades då reducera efter ett fint klapp-klapp-spel. Nyförvärvet Peter Cehlárik passade till Lucas Elvenes som spelade in till Dennis Rasmussen och han skarvade in 2-1-pucken.

Närmare än så kom dock aldrig Växjö. Adler Mannheim var numret större matchen igenom och kunde också stänga tillställningen med ett mål i tom kasse med 49 sekunder kvar. 3-1-målet gjordes av den tidigare SHL-forwarden Anthony Greco, med ett förflutet i Frölunda och Linköping.

Växjö förlorar alltså CHL-premiären i Tyskland med 3-1 men värst var skottstatistiken i matchen. Adler Mannheim vann nämligen skotten med otroliga 31-8. På 60 minuters lyckades Växjö alltså endast skjuta åtta skott på mål. På söndag får Lakers chans till revansch då de ställs mot slovakiska Nitra.

Adler Mannheim – Växjö Lakers 3–1 (0-0,2-1,1-0)

Mannheim: Matthias Plachta, John Gilmour, Anthony Greco.

Växjö: Dennis Rasmussen.