Pavol Regenda stod för en assist direkt i sin HV71-debut.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han värvades av HV71 förra veckan och anslöt till laget i början av den här veckan.

Under torsdagskvällen debuterade Pavol Regenda för HV71 i SHL . Han noterades då för nästan 19 minuters istid när HV71 vann med 4-3 mot Skellefteå.

– Det var tufft. Det har gått fort den här första veckan. Jag kom in snabbt och har bara hunnit göra några träningar med laget. Alla andra är i bra form och jag kommer in snabbt. Det har varit tufft både i gymmet och på träningarna så det har tagit på kroppen. Jag kände det i slutet av matchen här att jag fick kramp i hela kroppen och fick säga till coacherna att jag behövde vila, säger Regenda efter vinsten och fortsätter:

– Annars är jag nöjd med vår insats. Starten var inte den bästa men vi kämpade verkligen, och hade en väldigt bra målvakt, så att vi var kvar i matchen. Sedan kämpade vi hela vägen in och bevisade att vi kan spela på samma nivå som de bästa i ligan, vilket jag är väldigt glad över.

Vad tycker du om nivån här i SHL?

– Det märks att det är en bra liga, väldigt högt tempo och alla är väldigt skickliga. Det var väldigt roligt att spela och jag är glad att vi fick med oss två poäng.

Assist i debuten av Pavol Regnda: "Ska bli bättre"

Pavol Regenda noterades också för en assist direkt i debuten. Han spelade nämligen fram till Jan Mysaks 3-3-mål i tredje perioden som tvingade fram förlängning i matchen.

Vad säger du om din egen insats?

– Jag hade det lite tufft i de första två perioderna men sedan kändes det bättre i tredje, konditionsmässigt, och att jag började vänja mig vid tempot. Det är ju min första match på fem månader så jag förväntade mig inte jättemycket. Jag vet att jag kan spela bättre och jag kommer att jobba för att ta mig till min toppnivå. Jag ska bli bättre och bättre för varje match. Det kändes bra överlag men tufft i slutet när jag fick kramp och inte kunde hjälpa laget.

Under veckan har Pavol Regenda tränat i en kedja tillsammans med Jan Mysak och Jonathan Ang. Efter att Mike Hardman blivit sjuk fick Regenda i stället hoppa in och spela med Justin Kloos och Aleksi Heponiemi under debuten.

Hur var det att få byta kedja plötsligt inför matchen?

– Vi hade tränat tillsammans hela vägen, med Mysak och "Anger". Det var tränarens beslut att ändra och vi har många bra spelare i laget. Vi är professionella och kan spela överallt oavsett position eller roll. Det var bara att hoppa in och jag hade fantastiska kedjekamrater ändå. De är båda väldigt skickliga och det var kul att spela med dem. Jag tyckte inte att vi gjorde vår bästa match men det kändes ändå bra och kan bli bättre.

Hyllar HV71-publiken: "Det får man inte uppleva i USA"

Pavol Regenda hyllar också HV71-publiken efter matchen.

– Fansen här var helt otroliga. Det var en fantastisk atmosfär vilket ger motivation inför matchen. Det är något som man inte får uppleva på samma sätt i USA. Jag hade gåshud när vi åkte ut på isen när låten spelades och fansen var väldigt högljudda. Det var väldigt kul.

Den storväxte forwarden visade också prov på sin fysiska spelstil då han smällde på ett par gånger samt var inblandad i ett par gruff framför målen.

– Jag tyckte att jag kunde spela tufft, viket jag gillar. Jag försökte bara hålla det simpelt, tacklas när tillfälle gavs och vinna så många dueller som möjligt. Det är så jag vill spela. Jag vet att jag är en stor spelare som ska spela fysiskt och vara tung att möta. Det är vad som förväntas av mig, inte att jag ska finta igenom hela laget, och då måste jag leva upp till det också, avslutar Pavol Regenda.