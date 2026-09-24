BEKRÄFTAT: Där spelar Luc Koblar den här säsongen

Tinus Luc Koblar lånas ut till Rögle. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Foto: Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Efter en genombrottssäsong i Leksands IF valde Tinus Luc Koblar att skriva på för Rögle BK inför den kommande säsongen. I Hockey-VM gjorde han sedan stor succé och stod för nio poäng på tio matcher som U19-spelare, när Norge gick hela vägen till en historisk bronsmedalj. Genombrottet ledde till att han skrev ett NHL-kontrakt med Toronto Maple Leafs, som draftade honom som spelare nummer 64 för ett år sedan. Han har därför tillbringat de senaste veckorna på klubbens träningsläger, med en förhoppning om att slå sig in i NHL redan den här säsongen.

Men nu står det klart att norrmannen kommer tillbringa kommande säsong i Rögle. Toronto meddelar på sina sociala medier under torsdagen att Luc Koblar gallrats bort och att han lånas ut till SHL-klubben.

Ett drömbesked för Rögle, som bara skrev ett ettårskontrakt med den talangfulle forwarden. Efter kvällens förlust mot Färjestad står det topptippade laget bara på tre poäng efter tre matcher.

Tinus Luc Koblar gjorde 14 poäng (8+6) i SHL den gångna säsongen.