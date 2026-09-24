Herman Liv fick bli en vinnare i SHL-debuten.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Stefan Liv är en av HV71:s största genom tiderna, hans tröja hänger i taket av Husqvarna Garden och utanför arenan ligger också Stefan Livs gata.

Nu har sonen Herman Liv också introducerat sig i HV71.

20-åringen fick göra SHL-debut för HV under torsdagskvällen och klarade uppgiften med bravur. Han stoppade 31 av 34 skott mot regerande mästarna Skellefteå när HV71 tog en överraskande 4-3-seger.

– Det var väldigt mycket känslor, men jag försöker ändå vara lite lugn här efteråt. Nu är matchen gjord och det är en ny match väldigt snart, så det gäller att bara fokusera på det, säger Herman Liv till media på plats efter debuten.

Herman Liv om SHL-debuten: "Tråkigt att släppa första skottet"

Herman Liv fick stå emot för Skellefteås anstormning i första perioden när Skellefteå öste på och vann skotten med hela 18-4. Liv i kassen såg dock till att hålla nere siffrorna och Skellefteå ledde bara med 2-1 vilket gjorde att HV71 sedan kunde komma tillbaka och vända på matchen.

– Det var ju skönt att få lite att göra, men det blev lite överdrift där i slutet (av första). Vi fick inte ut pucken riktigt och de hade tre PP så konditionen fick jobba där, men det har man ju tränat på av exakt den anledningen, säger han och fortsätter:

– Det var lite tråkigt att släppa första såklart. Det var faktiskt exakt samma i HockeyAllsvenskan. Jag släppte första skottet och det verkar vara något av en trend, men skönt att kunna studsa tillbaka sen.

I sin debut fick Herman Liv alltså tuffast möjliga motstånd direkt med Skellefteå på andra sidan.

Hur upplevde du den utmaningen?

– Det var svinkul. Då vet man att man får jobba när man får spela mot de bästa. De är riktigt bra och det är kul att kunna möta, och vinna, mot ett så bra lag.

Hyllades av HV71-fansen: "Overkligt"

Herman Liv var först att åka ut på isen under HV71:s intro och sätter nu ord på känslorna inför matchen.

– Det var ju overkligt liksom. Samtidigt är man ju så uppe i matchen att man inte tänker på det i stunden. Men det är helt otroligt och något som man har drömt om.

20-åringen fick också ta emot hyllningar från HV-supportrarna under matchens gång. Han möttes av ett stort jubel när hans namn presenterades på lineupen och under matchen skanderade klacken "Herman, Herman, Herman". Efteråt fick han även åka fram och möta publikens jubel.

– Det är jättekul. Under matchen tänker man ju inte på det så mycket. Man hör ju det, men jag har ganska lätt att stänga ut det. Om jag börjar flumma iväg i hjärnan så kommer det inte att bli bra. Då är det bara att fokusera på nästa puck och försöka ta in det när matchen är slut. Nu när vi vinner så kan man ju slappna av lite mer och ta in jublet.

Herman Liv hade familjen, bland annat lillebror Harry Liv, på läktaren.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Familjen på plats i Husqvarna Garden: "Hade det tufft på läktaren"

Herman Liv hade också familjen på läktaren, med bland annat mamma Anna och lillebror Harry på plats för att se hans debut. Herman Liv försökte blicka efter familjen under matchens gång.

– Jag har ingen aning var de satt faktiskt. De var lite uppdelade. Brorsan var någonstans och mamma var någon annanstans. Jag tror att mamma hade det riktigt tufft där på läktaren, säger han med ett skratt.

Hur var det själv med nerverna i dag?

– Alltså, klart man är lite pirrig men knappt. De var förvånansvärt låga ändå. Jag jobbade väldigt mycket med det innan att bygga jag min matchplan och veta vad som skulle hända där ute. Sedan blev det ett snabbt mål där men då är det bara att gå ut och andas, glömma det och bara köra vidare.

Herman Liv njuter nu av att vara tillbaka i HV71 och konkurrera med Felix Sandström och Olof Glifford om speltiden.

– Det har varit kul. Jag försöker vara där och tävla och visa grabbarna att jag är för att tävla. Jag försöker göra det så svårt som möjligt för dem.

På lördag spelar HV71 en bortamatch mot Växjö Lakers. Vem som får stå i matchen återstår att se.

– Man vill ju alltid spela, det vi alla tre. Vi alla tävlar och den som tävlar bäst kommer också få spela, avslutar Herman Liv.