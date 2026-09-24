Efter Leos superkontrakt – talangen sajnas för 820 miljoner kronor

Columbus Blue Jackets har säkrat en av klubbens viktigaste framtidsspelare.

Under torsdagskvällen meddelade klubben att Adam Fantilli har skrivit på ett sexårskontrakt som sträcker sig över säsongen 2031/32. Kontraktet har ett genomsnittligt årligt värde på 13,75 miljoner dollar – motsvarande omkring 137 miljoner kronor per säsong och totalt cirka 820 miljoner kronor.

Han blir därmed klubbens bäst betalde spelare genom tiderna.

Fantilli, 21, var restricted free agent inför förlängningen och kontraktsförhandlingarna har dragit ut på tiden. Ynglingens marknadsvärde ökade markant efter Leo Carlssons monsterkontrakt värt 870 miljoner kronor i somras, något som skapade problem för Blue Jackets i samtalen kring en förlängning.

Adam Fantilli draftades alldeles efter Leo Carlsson

Centern valdes som nummer tre totalt – alldeles efter just Leo Carlsson – av Columbus i NHL-draften 2023 och tog steget direkt från collegehockeyn till NHL. På 213 matcher för Blue Jackets har han hittills svarat för 67 mål och 73 assist, totalt 140 poäng.

Den gångna säsongen spelade han samtliga 82 matcher och noterades för 59 poäng (24+35). Hans hittills bästa notering i karriären.

Det var ett steg framåt för Fantilli, som hade gjort 54 poäng (31+23) på 82 matcher säsongen dessförinnan. Under sin rookiesäsong 2023/24 hann han göra 27 poäng på 49 matcher innan en vadskada satte stopp för säsongen.

Var en collegestjärna innan NHL

Fantilli hade dessförinnan bara spelat en säsong i NCAA. För University of Michigan stod han för imponerande 65 poäng på 36 matcher, fördelat på 30 mål och 35 assist.

Nu gör Columbus en tydlig investering i att han ska ta nästa steg.

Fantilli har redan etablerat sig som en toppsexcenter i NHL, men Blue Jackets hoppas att han med tiden ska utvecklas till den förstacenter och poängmaskin som många förutspådde när han draftades.

Spås en lysande framtid

Med sin storlek – 188 centimeter och drygt 93 kilo – kombinerar han fysik med offensiv skicklighet och ett starkt tvåvägsspel. På sikt finns potential att bli en spelare som även nämns i diskussionen kring Selke Trophy.

Fantilli är en central del av den framtid som Columbus bygger kring. Tillsammans med bland andra Kirill Martjenko, Kent Johnson och backen Denton Mateychuk tillhör han klubbens viktigaste unga spelare.

För Blue Jackets är förhoppningen att den stora satsningen på Fantilli ska bli en nyckel till att åter etablera klubben som ett slutspelslag. Columbus har inte spelat i Stanley Cup-slutspelet sedan 2020.