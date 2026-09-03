Dan Tangnes Rögle inleder CHL-säsongen tungt.

Foto: Bildbyrån (montage).

Det var en rejäl försäsongskänsla när Rögle BK inledde sin tävlingssäsong under torsdagen. Tjeckiska HC Plzen stod på andra sidan i Champions Hockey League-premiären, men målen uteblev i den första perioden efter endast tre avlossade skott från SHL-klubben.

I den andra blev det inte heller mycket bättre, för där klev Plzen ifrån till både 1–0 och 2–0.

Det första målet behövde videogranskas då pucken precis trillade ner bakom Arvid Holm, som själv tappat hjälpen i sitt försök att rädda. Trots detta, och att det var svårt att se om den passerat linjen, godkändes jublet.

– De har lekt lite med elden och till slut straffar det sig. Han får oerhört mycket tid och yta, att bara kliva in och sprätta upp den mot första krysset. Det speglar matchbilden, Rögle behöver höja sig, säger Viaplays kommentator Jonatan Lindquist i sändningen.

Det dröjde sedan endast 21 sekunder innan Plzen jublade igen. Danny Katic hade följt upp Ales Cechs fullträff och plötsligt var uppförsbacken ännu brantare för Rögle.

– Vilken kalldusch, säger Lindquist.

Horky klev av efter skott mot huvudet

För att göra det hela ännu värre hjälptes även Lubos Horky ut i omklädningsrummet under den andra perioden. Tjecken hade fått en puck mot huvudet och såg påverkad ut. Trots detta återkom han dock senare till spel.

Arvid Holm fick samtidigt ännu mer att göra då Plzen kom till farliga lägen även i tredje perioden. 3–0 trillade in från Matyas Filip tidigt i sista tredjedelen, och sedan spräcktes allt Rögle-hopp med 4–0 vid drygt tio minuter kvar.

Rögle kom till en hel del skottförsök i matchen, men när slutsignalen gick visade statistiken för träffar på mål 20–14.

– Det här är inte den starten på Europaäventyret som Rögle vill ha. Det kanske inte är en 4–0-insats, men det går inte att häva att Rögle varit det bättre laget idag. Det är ingen spelare som stått ut heller, om man ska vara ärlig, säger Viaplays kommentator Jonatan Lindquist.

HC Plzen – Rögle BK: 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)

Plzen: Cech, Katic, Filip, Merechko.

Rögle: –

Rögles lag i CHL-premiären:

Målvakt:

Arvid Holm (Calle Clang).



Backar:

Calvin de Haan, Filip Johansson

Nate Clurman, Mark Friedman

Calle Själin, Paul LaDue

Ludvig Claesson

Forwards:

Dennis Everberg, Anton Bengtsson, Simon Zether

Isac Solberg, Fredrik Olofsson, Lubos Horky

Linus Sandin, Joel Kellman, Karson Kuhlman

Daniel Zaar, Albin Sundsvik, Leon Bristedt

Oskar Jellvik.