Här presenterar sig nyförvärvet för Skellefteå i krossen

Hudson Fasching gjorde mål för Skellefteå i CHL-premiären.

Foto: Dennis Schneidler-USA TODAY Sports & Viaplay/Skärmdump

I går inleddes tävlingssäsongen 2026/27 när Champions Hockey League drog igång. Det första svenska laget att spela var Rögle BK som förlorade med 4-0 mot tjeckiska HC Plzen . Det gick desto bättre för det andra SHL -laget att kliva in i årets CHL-säsong.

Skellefteå hade rest ner till Slovakien för en bortamatch mot HK Nitra och lämnar också med tre poäng. Det dröjde inte ens fem minuter innan de regerande svenska mästarna tagit ledningen. Jonathan Pudas avlossade ett skott från blålinjen som fastnade på vägen. Framför mål stod då Hudson Fasching som snabbade upp pucken, vände sig om och vispade in 0-1.

Fasching, med 175 NHL-matcher på sitt cv, värvades till Skellefteå för att ersätta Oliver Okuliar som försvann till Nordamerika och amerikanen presenterade sig nu genom att göra mål direkt i lagets första tävlingsmatch för säsongen.

Skellefteå vinner stort i CHL-premiären mot Nitra

Senare i första perioden kunde Skellefteå också utöka ledningen. När västerbottningarna fick chansen i powerplay sköt Valter Lindberg ett skott som studsade rakt ut till Andreas Johnson som rakade in returen och ställningen var 0-2 efter 20 spelade minuter.

Efter en mållös andra period stängde Skellefteå sedan butiken med besked i tredje perioden. Bara 77 sekunder in i perioden kom lagets tredje mål när Jonathan Pudas sköt ett skott som styrdes in av Oskar Vuollet. Skellefteå utökade sedan ytterligare när Mikkel Aagaard sköt ett välplacerat skott som gick in högt vid första stolpen. Rickard Hugg skulle också bli målskytt sedan han stod för ett läckert mål där han först tog sig förbi Nitras försvar med ett par läckra dragningar för att sedan lägga in pucken i kassen.

Slutresultatet skrevs sedan till 6-1 för Skellefteå då Nitra fått in en reducering bakom Jani Lampinen innan Valter Lindberg gjort mål för att fastställa slutresultatet. Skellefteå inleder alltså CHL-säsongen med seger och härnäst väntar en bortamatch mot tyska Adler Mannheim på söndag för SM-guldvinnarna.

Nitra – Skellefteå 1–6 (0-2,0-0,1-4)

Nitra: Marko Stacha

Skellefteå: Hudson Fasching, Andreas Johnson, Oskar Vuollet, Mikkel Aagaard, Rickard Hugg, Valter Lindberg.