Bosse Meijer fortsätter leverera för Frölunda.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Under fredagskvällen klev de regerande CHL-mästarna Frölunda in i årets säsong och ställdes mot finska SaiPa hemma i Frölundaborg under premiäromgången.

Det blev då en liten skakig start för göteborgarna. Bortalaget från Finland tog ledningen i powerplay efter mindre än tre minuters spel och Frölunda hamnade i ett tidigt underläge. Bara ett par minuter senare kunde hemmalaget däremot kvittera. Linus Nässén, som är tillbaka i FHC på ett korttidskontrakt, spelade in i mitten till 19-årige Max Westergård som störtade fram och petade in pucken i nät för 1-1 i matchen.

Bosse Meijer målskytt i CHL-debuten

En spelare som har stuckit ut för Frölunda under försäsongen är 17-årige Bosse Meijer som har klivit in på en ordinarie plats och tagit för sig rejält . Bland annat genom att göra mål direkt i försäsongspremiären mot HV71 och han har sedan hyllats för sina starka prestationer . Meijer har då spelat sig in i truppen rejält inför SHL-säsongens start.

I sin CHL-debut klev då Meijer fram och gjorde mål direkt igen. 17-åringen fick stå helt fri framför mål i powerplay och skickade in pucken direkt efter en fin passning av Filip Cederqvist. Talangen fortsätter alltså att gå från klarhet till klarhet. I samma powerplay, i CHL fortsätter ju utvisningen även om det blir ett PP-mål, satte Frölunda även 3-1. Den här gången var det Samuel Fagemo som pangade in ett maffigt direktskott för att utöka ledningen.

Frölunda vinner stort mot SaiPa

Under andra perioden drog Frölunda sedan iväg ytterligare. Max Westergård snodde åt sig pucken i offensiv zon och spelade till Nicklas Lasu som skickade in 4-1-pucken. Bara minuten senare kom även 5-1. SaiPa drällde med pucken i powerplay vilket ledde till att Linus Nässén kunde komma helt fri och lägga in pucken i numerärt underläge.

SaiPa valde då att byta målvakten Kari Piiroinen, med ett förflutet i Mora, efter fem insläppta mål under första halvan av matchen.

Tempot i matchen avtog sedan och Frölunda hade bra kontroll på tillställningen. 5-1 stod sig väldigt länge men slutresultatet kom sedan att bli 6-1 för göteborgarna. Frölunda fick spela ett sent powerplay och pucken landade framför Jacob Peterson sedan Patrik Puistola försökt sig på en volley. Peterson kunde då peta in pucken med endast 52 sekunder kvar av matchen och matchen slutade sedan alltså 6-1.

Flera spelare utmärkte sig då i segern för Frölunda. Nyförvärvet Oskar Olausson noterades för tre assist med både talangen Max Westergård och Linus Nässén, som alltså bara har ett korttidsavtal, stod för 1+1.

Frölunda inleder alltså CHL-säsongen med seger och spelar sin nästa match på söndag när det återigen blir finskt motstånd i form av KooKoo.

Frölunda – SaiPa 6–1 (3-1,2-0,1-0)

Frölunda: Max Westergård, Bosse Meijer, Samuel Fagemo, Nicklas Lasu, Linus Nässén, Jacob Peterson.

SaiPa: Patrik Siikanen.