17-åringen hyllas: "Imponerar absolut på oss"

Bosse Meijer.

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Samtidigt som centerjakten pågår för fullt för sportchefen Fredrik Sjöström har en 17-årig talang klivit fram och visat framfötterna under försäsongen för Frölunda HC. Bosse Meijer har klivit in i SHL-laget under försäsongen och tagit för sig på ett imponerande sätt, menar Sjöström.

– Vi är jättenöjda med det Bosse gör här varje dag, han har inte spelat så många matcher. Men han gör det bra och imponerar absolut på oss, det är inget snack om saken, säger Sjöström till Göteborgs-Posten.

Blev målskytt i försäsongspremiären

För Sjöström är Beijers framfart under försäsongen bara positiv under den pågående centerjakten.

– Ja, men absolut! Han ställer tuffa frågor till oss och vi har velat att han ska vara med här och pusha för att ta en plats och jaga andra spelare. Han gör det jättebra och vi är supernöjda med honom, säger Fredrik Sjöström.

I försäsongspremiären mot HV71 noterades Meijer för ett mål och en assist och under Strömstad Hockey Classic fick 17-åringen bland annat chansen att spela i en kedja med stjärnvärvningen Samuel Fagemo och Filip Cederqvist.

Vann U18-VM med Småkronorna

På torsdag spelar Frölunda sin sista träningsmatch (mot Malmö i Kungsbacka) innan Champions Hockey League drar igång nästa fredag mot finska SaiPa.

– Så för honom gäller det bara att fortsätta göra det han gör och inte tänka för långt fram. Han får ta varje dag och fortsätta med det han gör, då kommer han ge oss lite bra bryderier. Det är jättekul, säger Sjöström.

Förra säsongen spelade Meijer en nyckelroll i Småkronornas lag som vann U18-VM och i Frölundas U20-lag producerade han 37 poäng på 31 grundseriematcher och hela 25 poäng på 13 slutspelsmatcher. 17-åringen väntas väljas i NHL-draften 2027, där han rankas 21:a på Daily Faceoffs ranking inför säsongen .