Ryktas hem – klev fram i AHL:s slutspel

Både Erik Gustafsson och Samuel Fagemo ryktas vara på väg hem till Sverige. I natt klev de båda fram i Calder Cup-mötet mellan Grand Rapids Griffins och Manitoba Moose, som de förstnämnda vann med 4-2.

Parallellt med Stanley Cup-slutspelet pågår också AHL:s motsvarighet: Calder Cup. Där återstår alltjämt 16 lag, men där är de nu pågående matchserierna bara bäst av fem.

I natt möttes bland annat Grand Rapids Griffins (Detroits farmarlag) och Manitoba Moose (Winnipegs farmarlag) och där fick vi se två svenskar kliva fram. Två svenskar som dessutom uppges sjunga på sista versen i Nordamerika.

För Grand Rapids del blev nämligen Erik Gustafsson stor hjälte med 1+1. 34-åringen, som nosade på att snitta en poäng per match under AHL:s grundserie, gjorde därmed sina första slutspelspoäng efter att ha gått poänglös från de första två matcherna i serien. Gustafssons starka match i natt gör att Grand Rapids går upp till en 2-1-ledning i matcher.

Svenskarna ryktas flytta hem

Gustafsson ryktas vara högaktuell för en flytt hem till Djurgården efter säsongen.

Ett av Manitobas två mål gjordes av Samuel Fagemo, som gjort två mål på sex matcher under slutspelet. Han uppges i sin tur vara klar för spel i Frölunda till hösten.

I nattens andra slutspelsmatch släppte Carl Lindbom tre puckar förbi sig när hans Henderson Silver Knights (Vegas) föll med 4-0 mot Colorado Eagles (Colorado Avalanche). Lindbom stoppade 23 av 26 skott.

I den matchserien leder Eagles nu med 2-1 i matcher.