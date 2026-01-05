Uppgifter: VM-backen aktuell för SHL-återkomst

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Erik Gustafsson har spenderat merparten av säsongen i AHL.

Nu rapporterar Expressen att den VM-meriterade backen är aktuell för en återkomst till Djurgården nästa säsong.

Erik Gustafsson.

Foto: Johanna Säll/Bildbyrån

Djurgården kan komma att lyckas locka hem Erik Gustafsson från Nordamerika till nästa säsong.

Enligt Expressen finns en långt gången dialog mellan parterna kring framtiden, där det ska finnas ett ömsesidigt intresse kring en återkomst till klubben. Tidningen rapporterar att mycket pekar på att det kommer att bli en återkomst till SHL och att parterna just nu diskuterar ett längre kontrakt.

Utkonkurrerad i Red Wings

Gustafsson, som har ett utgående kontrakt, hade inför den här säsongen varit ordinarie i NHL under sju säsonger. Denna säsong har han emellertid blivit utkonkurrerad i Detroit Red Wings och i stället fått finna sig i att spela farmarlagshockey med Grand Rapids Griffins. Där har han denna säsong producerat 20 poäng (2+18) på 19 matcher, samtidigt som han fått nöja sig med att göra en match i NHL med Red Wings.

Så sent som säsongen 2023/24 producerade Gustafsson över 30 poäng i New York Rangers och som bäst har han producerat 60 poäng under en NHL-säsong, något han lyckades med under säsongen 2018/19 med Chicago.

Har spelat över 500 NHL-matcher

Förra säsongen spelade Gustafsson 60 matcher för Detroit och producerade 18 poäng (2+16). Han spelade även VM med Tre Kronor, där han stod för sju poäng (0+7) på tio matcher.

På meritlistan har Gustafsson fem VM-turneringar med Tre Kronor med ett guld och ett brons som facit samt 240 poäng på 516 NHL-matcher med Detroit, New York Rangers, Toronto, Washington, Chicago, Montréal, Philadelphia och Calgary.

Source: Erik Gustafsson @ Elite Prospects