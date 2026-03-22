Uppgifter: Drömåtervändare klar för Frölunda

Efter ett gäng år i Nordamerika blir det nu återkomst.

Samuel Fagemo, 26, är klar för Frölunda.

Det uppger Expressen.

Samuel Fagemo har länge varit en drömvärvning för Frölunda. Tidigare under säsongen har han varit med i nästa års trupp, när vi på Hockeysverige.se har förutspått hur truppen ska se ut nästa år.

Anledningen är ett utgående kontrakt i Nordamerika, närmare bestämt med Winnipeg Jets och en situation där han ännu inte etablerat sig på NHL-nivå.

Nu står det klart att det blir en riktigt stjärnvärvning för Frölunda, enligt Expressens uppgifter. Guldvinnaren från 2019 är i första hand en fruktad målskytt och kommer kunna bli en sann poängspelare på SHL-nivå, om allt stämmer för honom.

Kan ersätta mitt i stjärnflykten

Samtidigt lämnar spelare som Jere Innala, Arttu Ruotsalainen och eventuellt även sådana som Ivar Stenberg och Theodor Niederbach, ifall Nordamerika kallar.

Därmed är Fagemo en välbehövlig förstärkning för göteborgarna till nästa säsong. Tills dess fortsätter de att jaga guld i slutspelet som börjar nästa vecka.

På 58 matcher i AHL för Manitoba Moose, har han gjort 16 mål och 14 assistpoäng under säsongen.

