TV: Här sätter JVM-kaptenen sitt första AHL-mål

Jack Berglund har presenterat sig i Nordamerika.

I natt sköt JVM-kaptenen sitt första AHL-mål i karriären.

Jack Berglund gjorde i natt sitt första mål i AHL för Lehigh Valley Phantoms.

Efter att Färjestad åkte ut i kvartsfinal mot Rögle skrev Jack Berglund på ett NHL-avtal med Philadelphia Flyers och åkte direkt över till Nordamerika för att ansluta till klubbens farmarlag Lehigh Valley Phantoms.

Förra veckan stod han där för den avgörande straffen när Phantoms vann med 4-3 efter straffar mot Cleveland Monsters. I Nordamerika räknas dock inte avgörande straffmål som ett mål i den officiella statistiken och således hade Berglund gått poänglös från sina fyra första matcher i AHL.

I natt spelade Berglund sin femte match i farmarligan och då kom också den första poängen. När Lehigh Valley Phantoms i natt avslutade grundserien med en bortamatch mot Charlotte Checkers klev nämligen 20-åringen fram och blev målskytt för första gången i AHL. I mitten av tredje perioden bröt Berglund loss och kom i ett friläge mot målvakten och lade elegant in pucken i nät för sitt första mål i Nordamerika.

Däremot ledde till inte till vinst för Berglund och hans Lehigh Valley Phantoms. Jack Berglund blev nämligen lagets enda målskytt och Charlotte Checkers vann matchen med 4-1. Berglund står nu noterad för 1+0 på fem matcher. För Jack Berglund är säsongen nu slut sedan Lehigh Valley Phantoms missar slutspel i AHL.

Jack Berglund var lagkapten för Juniorkronorna som vann JVM-guld i vintras. Berglund stod för en stark insats i mästerskapet med tio poäng på sju matcher under JVM. I SHL gjorde Berglund tolv poäng på 40 SHL-matcher samt 0+3 på sju slutspelsmatcher. Berglund har kontrakt med Färjestad även nästa säsong men i och med hans NHL-kontrakt med Philadelphia Flyers är det oklart var Berglund kommer att spela nästa säsong.

