Jack Berglund har introducerat sig i Nordamerika. I natt klev han fram med en vacker straff – som blev matchavgörande.

Under helgen spelade Jack Berglund sina två första matcher i AHL. I den första klev han av poänglös, men i den andra hamnade den tidigare JVM-kaptenen i fokus. Efter ett 3-3-resultat efter full tid gick matchen till förlängning och sedermera till straffar.

Väl där fick 20-åringen chansen.

Då gjorde han som i junior-VM och drog målvakten innan pucken hamnade i nätet. Det var hans första mål sedan flytten till Nordamerika. Lehigh Valley Phantoms, som har vunnit båda matcherna Berglund har spelat, ser inte ut att gå till något slutspel i årets AHL. Därmed är det möjligt att de tre sista grundseriematcherna är Jack Berglunds sista för den här säsongen.

Det återstår sedan att se var han spelar nästa år. Färjestad hoppas på att få ha kvar talangen ett år till. Samtidigt som Philadelphia Flyers kan vilja ha honom i Nordamerika på heltid från och med nästa säsong.

