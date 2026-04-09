Jack Berglund var lagkaptenen som ledde Juniorkronorna till JVM-guld. Nu skriver han på för Philadelphia Flyers – och åker över direkt. Men det kan bli en återkomst till Värmland nästa säsong.

Jack Berglund fick ett genombrott den här säsongen. Han gjorde tolv poäng på 40 matcher för Färjestad i SHL och var dessutom en av Juniorkronornas bästa spelare under JVM. Då hyllades han också stort i sin roll som lagkapten.

Nu står det klart att Berglund belönas med ett NHL-kontrakt av Philadelphia Flyers, som draftade centern i andrarundan av 2024 års draft. Det bekräftar de båda klubbarna på sina respektive hemsidor.

– Det är ju otroligt stort och kul att en kille som har gått i rakt igenom våra led får chansen att skriva ett NHL-kontrakt. Jack har haft ett år där han fick kämpa inledningsvis men tog sig själv på något sätt på rätt sida och åkte iväg som kapten för JVM-laget till USA. Sen red han på den vågen hela vägen in tycker jag. Vi är glada för Jacks skull och vi tror och hoppas att vi får låna tillbaka honom till nästa år, säger Färjestads sportdirektör Rickard Wallin.

Jack Berglund avslutar säsongen i AHL

Som så många andra från det svenska guldlaget avslutar Berglund nu säsongen i Nordamerika – där det väntar AHL-spel. Men det kan bli spel i Sverige igen till hösten.

– Ja, men det är ju såklart ett alternativ. Man måste titta på alla alternativ, vad de där borta säger och lite vad som är bäst för mig själv och sånt där. Men självklart är jag öppen för det. Men nu ska jag spela färdigt den här säsongen först så får vi ta i de bitarna sen, säger 19-åringen som fyller 20 år imorgon.







