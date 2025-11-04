Efter succén – svensklöftet utsedd till månadens spelare

Isak Rosén har fått en riktigt bra start på AHL-säsongen och har kallats upp till Buffalo Sabres. Nu utses forwarden till månadens spelare i farmarligan.

Isak Rosén i Buffalo-tröjan. Foto: Bob Dechiara/Bildbyrån.

Den svenska talangen Isak Rosén har fått en riktigt bra start på AHL-säsongen, med tolv poäng (5+7) på åtta matcher. 22-åringen har också kallats upp till NHL-laget Buffalo Sabres, där han gjorde sitt första mål i NHL under fredagen.

Forwarden har gjort totalt 154 poäng (67+87) på 202 matcher i farmarligan, och snittar 0,76 poäng per match. Rosén har också gjort två poäng (1+1) på 16 matcher.

Under säsongsinledningen har svensken stått för fyra flerpoängs-matcher, bland annat premiären i AHL då han gjorde två mål – nu pekas han ut som månadens bästa spelare.

Forwarden spelade hela sin karriär, innan flytten till Nordamerika, med Leksand, bortsett från tre matcher för Mora IK i Hockeyallsvenskan säsongen 21/22. Rosén valdes på plats 14 av Buffalo Sabres i NHL-draften 2021 och har sedan dess mestadels spelat i farmarligan. Det har dock blivit sparsamt med speltid i högstaligan.

