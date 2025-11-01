Isak Rosén har vräkt in poäng i AHL. Nu kallas han upp av Buffalo Sabres.

Isak Rosén.

Foto: Jonathan Tenca/Cal Sport Media/Alamy

Isak Rosén har etablerat sig som en av AHL:s bästa spelare. Han har inlett säsongen med tolv poäng (5+7) på åtta matcher och ligger med det tvåa i poängligan. Nu får masen sin belöning för succén.

Isak Rosén kallas nämligen upp till Buffalo Sabres, meddelade klubben under natten. Han får därmed chansen att öka på de 15 NHL-matcher han just nu står noterad för under karriären. Svensken kallas upp i samband med att talangen Zach Benson sätts upp på skadelistan.

Rosén har bara gjort en poäng på de 15 matcherna, medan han i AHL stått för 154 poäng på 202 matcher. Senast han spelade en match i NHL var den 18:e april.

Source: Isak Rosén @ Elite Prospects