Isak Rosén har fått en smakstart på säsongen i AHL. I premiären gjorde svensken två mål i Rochesters 4-3-seger mot Toronto Marlies.

Även Noah Östlund hade två assist i matchen.

Isak Rosén visar form omgående i AHL.

Foto: Jonathan Tenca/Cal Sport Media via AP Images.

Två säsonger i rad har Isak Rosén varit en offensiv kraft i AHL. När han nu går in på sin tredje säsong i ligan visar han att han fortsatt är att räkna med. I säsongspremiären mot Toronto Marlies visade masen form omgående.

Det var han som spräckte målnollan i slutet av den första perioden och gjorde 1-0 för Rochester. Noterbart är också att det målet var det första målet i AHL den här säsongen. I inledningen av den andra perioden kom sedan även 2-0 från svenskens klubba. Noterbart är att båda målen assisterades av Noah Östlund.

Hemmalaget gick sedan ifrån till 3-0 och 4-1. En ledning som Marlies aldrig kom tillbaka från. Matchen slutade till slut 4-3. Alexander Nylander hade en assist på ett av Torontos mål.

Isak Rosén gjorde förra säsongen 55 poäng på 61 matcher i AHL. Samtidigt fick han även chansen NHL i åtta matcher. Men hittills har den skickliga forwarden inte lyckats etablera sig på den nivån. Det återstår nu att se om en fin start på säsongen i AHL kan ge honom chansen där på nytt.

