Uppgifter: Viggo Björck stängs av från U18-VM

Viggo Björck kommer, enligt Aftonbladet, att trotsa ishockeyförbundets ultimatum och spela klart U20-finalen med Djurgården. Därmed stängs han av från U18-VM.

Mike Helber, strategisk sportchef på Svenska ishockeyförbundet, bekräftar att Viggo Björck stängs av.

Den schemakrock som blivit mellan finalen i U20-SM och förberedelserna inför U18-VM ställer till det rejält för Småkronorna.

Efter att truppen tagits ut med ett rejält glädjebesked i form av SHL-succén, född 2008, kommer dessa oroande uppgifter från Aftonbladet. Det hela ska handla om ett ultimatum ställt från det svenska ishockeyförbundet om att de sju spelarna från finallagen, Frölunda och Djurgården, måste flyga till Slovakien med resten av laget.

Första finalmötet spelas under idag, under tisdagskvällen, och under onsdagen går flyget.

Det oroande i det hela är att Viggo Björck, enligt uppgifterna, inte vill lämna sitt Djurgården. Aftonbladet skriver att vinterns JVM-hjälte kommer att trotsa förbundet och spela klart JSM-finalen som avgörs i bäst av fem matcher.

Övriga spelare från finallagen är Marcus Nordmark och Hampus Zirath (Djurgården), samt Bosse Meijer, Adam Nömme, Zigge Bratt och Hjalmar Cilthe (Frölunda).

Mike Helber bekräftar: ”Han har meddelat Rosén”

Mike Helber, strategisk sportchef på Svenska ishockeyförbundet, bekräftar även för kvällstidningen att Björck stängs av om han inte dyker upp i tid till avresan.

– Han har meddelat vår förbundskapten, Johan Rosén, att han vill fullfölja U20-slutspelet. Jag respekterar hans beslut. Utöver att han är en fantastisk spelare är det en smart ung man som tänker bra och är omgiven av många bra människor, säger Helber.

Helber fortsätter med att förklara hur man vridit och vänt på det för att se om det går att göra saker annorlunda. Resultaten blir dock att spelarna måste sitta på flyget när det lyfter imorgon. Avstängningen ska dock inte gälla andra landslagsturneringar, vilket öppnar för Czech Hockey Games intill Ivar Stenberg och Anton Frondell. Något Aftonbladet även rapporterat om under tisdagen.

– Han är en unik spelare och människa som vi respekterar. Vi hoppas verkligen att han framöver vill vara en del av svenska landslag, säger Helber.

