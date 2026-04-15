Matchboll för Djurgården i JSM-finalen

Trots tappen till U18-VM är Djurgården en seger ifrån ett nytt U20-guld. Onsdagens stora hjälte blev Arvid Drott med ett 2–1-avgörande i förlängning.

Marcus Nordmark och Hampus Zirath i Djurgården, samt Bosse Meijer, Adam Nömme, Zigge Bratt och Hjalmar Cilthe i Frölunda.

När match två av U20-finalserien spelades under onsdagskvällen var dessa namnen, jämfört med match ett, borta från laguppställningarna. Det i och med morgonens flygresa mot Slovakien för att ansluta till Småkronorna och U18-VM 2026. Utfallet blev dock detsamma.

3–2-matchen igår (tisdag) följdes av ett 2–1-resultat och därmed kliver Djurgården upp till 2–0 i matchserien.

I de andras frånvaro blev Arvid Drott den stora hjälten genom att, i förlängningen, förvalta passen från Theo Stockselius i ett två mot ett-läge. Just Drott hade också varit inblandad i 1–1-målet i slutet av den andra perioden, då med en framspelning till Fred Nord.

Viggo Björck, som under uppmärksammade former valt bort U18-VM för denna finalserie, ställde upp i en kedja med Drott och Hugo Lindell.

Efter två raka möten i Göteborg vänder nu serien mot Stockholm. Där har Djurgården matchboll och chansen att avgöra med en seger i tredje mötet.

Frölunda – Djurgården: 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

Frölunda: Liam Elofsson.

Djurgården: Fred Nord, Arvid Drott.

Ludvig Gromell, Frölunda: 94,87% (37/39)

Hugo Severgårdh, Djurgården: 96,43% (27/28)