De får pris som årets bästa juniorer 2025/26

Djurgårdens JSM-guld med U20 satte punkt för säsongen 2025/26. Nu har Ishockeyförbudet delat ut individuella pris till juniorer på samtliga nivåer.

I koppling till TV-pucken har individuella priser inom juniorhockeyn varit en het potatis under många år. Men med vinnarna på U16-, U18– och U20-nivå utsedda har nu det Svenska Ishockeyförbundet lyft fram nio spelare som de bästa på varje position under 2025/26-säsongen.

Sist ut i denna skara blev Hugo Severgårdh (Djurgården), Axel Elofsson (Örebro) och August Lissel (Leksand). Samtliga presenterade under måndagen efter att Djurgården, i helgen, blivit mästare i U20 Nationell.

– Hugo har under året varit en stor orsak som fört DIF till en topp 4 placering i U20 Nationell, med högst vinststatistik av alla mv. Dessutom i toppskiktet när det gäller räddningsprocent och GAA vid säsongens slut, är juryns motivering för guldmålvakten Severgårdh.

På U18-nivå, där Växjö tog hem SM-guldet, har Markus Brodén (Malmö), Douglas Johnsson (Skellefteå) och Milan Sundström (MoDo) tidigare blivit prisade.

– Milan har varit en ledande spelare både i Modo och U17 Landslaget hela säsongen. Med sitt kraftfulla spel och sitt enastående spelsinne har han varit helt avgörande för sitt lags framgångar under säsongen. Skottet och hur han kan styra tempot i matcherna är av yttersta klass vilket han även visat internationellt med turneringssegern i USA som höjdpunkt, ljöd den motiveringen.

Även nere på U16-nivå lyftes tre spelare fram på pojksidan. Där vanns årets målvakt, back och forward av Ruben Johansson (Växjö), Sigge Isaksson (Växjö) och Lucas Roynezon (Örebro). De två förstnämnda var med och tog SM-guld med sitt Växjö.

Individuella pris 2025/26

U20 herr: Hugo Severgårdh, Axel Elofsson, August Lissel. Läs alla motiveringar HÄR.

U18 herr: Markus Brodén, Douglas Johnsson, Milan Sundström. Läs alla motiveringar HÄR.

U16 herr: Ruben Johansson, Sigge Isaksson, Lucas Roynezon. Läs alla motiveringar HÄR.



U19 dam: Maja Helge (Frölunda), Ebba Westerlind (Frölunda), Tilde Sundnäs Grillfors (Brynäs). Läs alla motiveringar HÄR.



