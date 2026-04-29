JUST NU: Därför saknas svenske stjärnan

Sverige har en ödesmatch i U18-VM framför sig mot en av storfavoriterna Kanada. Då saknas Wiggo Sörensson med sjukdom.

Småkronorna slutade trea i gruppspelet av U18-VM efter en del sjukdomsbesvär. I den första matchen mot Tyskland saknades Marcus Nordmark och i den andra matchen mot Tjeckien var det Malte Gustafsson som vilade. Båda två på grund av sjukdom.

När vi nu har nått kvartsfinalen är det Kanada som står på andra sidan. De har vunnit U18-VM två år i rad och slog även Sverige med 5-2 inför turneringen. Dessutom har de inte släppt in ett mål efter att ha förlorat premiären mot Slovakien. Det är med andra ord ett riktigt tufft motstånd som står på andra sidan.

Då saknar Småkronorna också Wiggo Sörensson. Boro-Vetland-talangen finns inte med i laguppställningen och är även han borta med sjukdom. Det är ett jättetungt tapp för Sverige då talangen har varit en av de bästa tvåvägsspelarna i laget. Hittills har det blivit tre poäng på fyra matcher för 18-åringen.

Wiggo Sörensson ersätts av Max Isaksson som var 13:e forward senast. Han går nu in i en kedja med Bosse Meijer och Nils Bartholdsson.

