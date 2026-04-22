U18-VM 2026: Hermansson och Meijer glänste i premiären

Första dagen av U18-VM är färdigspelad. Steven Ellis går igenom matcherna och lyfter fram talangerna som glänste mest – bland andra flera av svenskarna som klev fram i mötet med Tyskland.

Elton Hermansson var en av de svenska spelarna som stack ut allra mest under den första dagen av U18-VM.

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Premiärdagen av U18-VM 2026 är avklarad, och vi har fått våra första segrare från Trencin och Bratislava i Slovakien.

Sverige och Finland inledde dagen med övertygande och dominanta segrar mot Tyskland respektive Norge. Tjeckien behövde däremot förlängning för att besegra USA – för bara tredje gången i turneringens historia.

Den mest fascinerande matchen var dock kvällsmötet mellan värdnationen Slovakien och de tvåfaldiga regerande mästarna Kanada. Kanada ledde aldrig matchen, och Slovakien besegrade dem därmed för första gången i turneringens historia.

Här är en genomgång av de främsta utropstecknen från de fyra matcherna under premiärdagen:

Tyskland – Sverige 2–7

Sverige är en av favoriterna till guldet i U18-VM 2026, och laget såg ut att ha full kontroll i 7–2-segern mot Tyskland i öppningsmatchen.

Svenskarna dominerade den första perioden. Mikael Kim inledde målskyttet vid 9:20 efter att ha fått en passning nära mål från Olle Karlsson till 1–0. Elton Hermansson såg sedan ut att göra 2–0 med mindre än fem minuter kvar av perioden efter ett så kallat Michigan-mål, men målet dömdes bort efter videogranskning för offside.

Resten av matchen var ensidig till Sveriges fördel. Hampus Zirath, Adam Nömme och Nils Bartholdsson gjorde mål i den andra perioden, medan Wiggo Sörensson och Hjalmar Cilthe fyllde på i den tredje. Nikita Bloch och Tobias Krestan reducerade för Tyskland under de sista tio minuterna, men då var matchen redan avgjord.

Tyskland

#9 Max Calce, center (2027):

Tidigare känd som Max Penkin, var Calce klart Tysklands bästa spelare i dag. Han låg bakom spelet som ledde till lagets andra mål och var aktiv över hela isen. Kombinationen av snabbhet och teknisk skicklighet är imponerande – det finns en anledning till att han spelade halva säsongen i den tyska högstaligan redan som 16-åring. Calce är Tysklands viktigaste forward, och det återstår att se om han kan leva upp till hypen inför NHL-draften 2027.

Sverige

#4 Malte Gustafsson, back:

Gustafsson är inte främst känd för sin offensiv, men han slog flera mycket intelligenta passningar i dag. Han var inne på isen vid nästan varje svenskt mål och stoppade ofta tyskarna från att ta sig in i anfallszon. Han spelade mest av alla och lär fortsätta göra det under turneringen. En potentiell förstavalare i draften.

#10 Adam Andersson, center:

Med starkt boxplay och ett stabilt tvåvägsspel såg Andersson mycket bra ut. Med sina 193 centimeter spelar han ett fysiskt, men samtidigt smart och pålitligt spel. Scouter uppskattar honom – vissa ser honom som ett potentiellt val i andra rundan tack vare hans kompromisslösa och stabila spelstil. Han har dessutom producerat starkt i U18-landslaget under säsongen.

#17 Elton Hermansson, högerforward:

Det är synd att hans Michigan-mål dömdes bort, för det var tekniskt briljant utfört. Hermansson visade ändå prov på snabba händer och noterades för en assist i den andra perioden. Han gjorde inga fler mål, men var utan tvekan den mest skicklige spelaren i laget.

#22 Wiggo Sörensson, center:

En stabil tvåpoängsmatch för Sörensson, som var Sveriges andracenter. Han var farlig runt målet och gjorde ett bra jobb med att bryta tyska uppspel. Det kändes som att pucken studsade hans väg hela matchen. Efter en produktiv säsong på alla nivåer gör han nu sitt första stora internationella juniorframträdande. En snabb center som kan bli vald i mitten av draften.

#23 Bosse Meijer, center (2027):

Meijer är en kreativ forward som klev fram med två poäng i dag. Han är inte särskilt fysisk, men kompenserar med fina händer och hög hockey-IQ. Han spelar med mycket energi och arbetar hårdare än de flesta i laget. Han gjorde ett starkt intryck i förstakedjan.

Bosse Meijer.

Finland – Norge 6–1

Finland såg starkt ut från start och släppte aldrig greppet, när man besegrade Norge med 6–1 i öppningsmatchen av Grupp B i Slovakien.

Finländarna var det klart mer imponerande laget från första nedsläpp, även om Norge höll matchen någorlunda jämn inledningsvis. Luca Santala gjorde periodens enda mål, innan Anttoni Uronen utökade till 2–0 vid 29:31. Santala satte sedan sitt andra mål i matchen vid 36:23, vilket tvingade norrmännen att börja chansa mer.

Norge fick ändå anledning att jubla vid 41:17 när Niklas Aaram Olsen reducerade i powerplay. Det gav laget lite ny energi – men den blev kortvarig. Tre minuter senare gjorde Max Laatikainen 4–1, och därefter fullbordade Santala sitt hattrick åtta minuter senare. Noel Pakarinen fastställde slutresultatet till 6–1 i powerplay och säkrade en övertygande finländsk seger.

Finland

#4 Max Laatikainen, back:

En möjlig sen draftval, Laatikainen klev verkligen fram i den tredje perioden. Den svenskfödde backen har haft ett stabilt år internationellt och noterades även för två assist under en kort sejour i Kiekko-Espoo i den finska högstaligan. Laatikainen är en skicklig pucktransportör, men bidrog också mycket i det defensiva spelet i dag. Dessutom är han en bra skridskoåkare.

#10 Anttoni Uronen, center:

Uronen är en intressant spelare. Han kan ibland vara ganska anonym, särskilt i internationella sammanhang. Men han imponerade mot seniorer den här säsongen, där han tillbringade större delen av året i HIFK och noterades för 10 poäng på 27 matcher. I dag gjorde han mål efter en fin passning från sin tvillingbror Eelis och följde upp med en assist i tredje perioden. Det kändes som att det var på väg, då han var inblandad i mycket redan från start. Båda Uronen-bröderna kommer att få stort ansvar när Finland jagar målproduktion.

#29 Luca Santala, vänsterforward (2027):

Santala har varit fullständigt dominant internationellt de senaste åren. Han kunde knappast ha fått en bättre start på sin IIHF-karriär – tre mål och en assist gav honom tidigt ledningen i poängligan. Den 16-årige forwarden är redan en av Finlands mest lovande spelare inför draften 2027, och hans storlek på 188 cm är ytterligare en fördel.

#36 Paavo Fugleberg, högerforward (2028):

Medan Santala är mer av en målskytt är Fugleberg en renodlad framspelare av högsta klass. Han stod för tre assist i sin första IIHF-match och stärkte därmed sitt redan starka draftcase inför 2028. Fugleberg är en mycket smart forward som gång på gång hittar sina lagkamrater genom trafik. Så länge han och Santala fortsätter leverera tillsammans kommer Finland att klara sig utmärkt.

Luca Santala.

Norge

#30 Felix Timraz-Westin, målvakt (2027):

Detta är Timraz-Westins andra turnering som förstamålvakt, trots att han inte är draftbar förrän 2027. Han är en av de mest lovande unga målvakterna Norge fått fram på senare år. Atletisk, med en mycket bra plockhand. Han hade svårt att hantera några styrningar och snabba avslut i dag, men gav sitt lag chansen innan det föll igenom i den tredje perioden.

Tjeckien – USA 3–2 (OT)

Tjeckiska fansen var inte särskilt övertygade om lagets chanser i år – men de tar gärna en 3–2-seger efter förlängning som start på turneringen.

Resultatet på onsdagen markerade första gången som Tjeckien någonsin har besegrat USA i gruppspelet i U18-VM.

Den första perioden var jämn, med sex skott vardera och sex utvisningsminuter per lag. Målskyttet kom igång först i den andra perioden, när Michal Hartl tryckte in en lös puck nära mål vid 23:49. Lukas Zajic och Wyatt Cullen gjorde varsitt mål med ungefär en minuts mellanrum i den andra perioden och gjorde det till 2–1, innan Tjeckien kvitterade genom Vojtech Hora, som petade in en retur tidigt i den tredje.

Matchen gick till förlängning, där lagen bytte kvalificerade målchanser. USA trodde att de skulle klara sig undan, men Dominik Ripa ville annat och avgjorde med 12 sekunder kvar av övertiden – vilket säkrade två poäng för Tjeckien.

Tjeckien

#2 Marek Sklenička, målvakt:

Det andra målet kommer nog att störa honom lite, men i övrigt stod han för en stabil insats. Seattle Thunderbirds-målvakten är en stor burväktare på 193 cm som vanligtvis täcker den nedre delen av målet mycket effektivt. Han har ofta haft mycket att göra i Seattle och orsakar sällan sitt lag några problem i målet. Plockhandsken behöver förbättras och rörligheten är fortfarande under utveckling, men han ger aldrig upp på en situation – något som hjälpte honom att stå emot bra tidigt i matchen.

#29 Dominick Byrtus, back (2027):

Byrtus spelade mot seniorer i Tjeckien under säsongen, och det syntes stundtals i dag. Han är en smart tvåvägsback som gärna skjuter och hade fyra avslut i matchen. Det känns som att han är ännu snabbare än vid U17 World Challenge i höstas. Med sin mognad och spelförståelse lär han få mycket istid i den här turneringen.

#22 David Huk, center (2027):

Huk låg bakom mycket av förarbetet till 2–2-målet tidigt i tredje perioden. Överlag var han den mest framträdande forwarden i Tjeckiens förstakedja. Många scouter följer 2027-profilen Petr Tomek noga, men Huk gjorde mest jobb utan puck och skapade även flera bra målchanser. Han är fysiskt stark och visade det tydligt i spelet nära mål.

USA

#7 Wyatt Cullen, center:

Cullen har varit min favorit i USNTDP hela säsongen. Nästan varje gång jag sett honom har han gjort mål. Men minst lika viktigt är att han bryter spel och skapar mängder av chanser. Han är en mycket smart forward med ett pålitligt tvåvägsspel och bra fart. Det var svårt att missa honom i dag – han var ständigt farlig runt kassen.

#17 Jamie Glance, högerforward (2027):

Glance är inte draftbar i år, men fungerar som en ledare i laget. Han gjorde inga mål i dag, men var en av de mest drivande spelarna offensivt. Han spelar ett detaljerat spel där mycket av det han gör inte syns i poängprotokollet. Han tvingar fram pucktapp, jobbar hårt i presspelet och drar på sig utvisningar. Det känns som att det bara är en tidsfråga innan han får en offensiv explosion i turneringen.

#28 Brooks Rogowski, center:

Det är aldrig enkelt att kliva in i en etablerad grupp och göra avtryck, men Rogowski lyckades med just det. Han låg bakom förarbetet till USA:s första mål i andra perioden efter att ha vunnit pucken vid blålinjen. Han är stor – hela 201 cm – men använder sin fysik för att driva igenom motståndare snarare än att bara spela fysiskt för sakens skull. Rogowski är en potentiell förstavalare och trots en roll i fjärdekedjan kan han stärka sina draftaktier i Slovakien tack vare sitt mångsidiga spel.

Brooks Rogowski.

Kanada – Slovakien 1–2

Slovakien gav hemmapubliken rejält att jubla över när man besegrade Kanada med 2–1 – för första gången någonsin i ett större U18-landslagssammanhang.

Timothy Kazda blev matchhjälte när han avgjorde på straff i den tredje perioden. Samuel Sramaty stod för Slovakiens andra mål och öppnade målskyttet i powerplay vid 31:50. Kanada drabbades av ett tungt avbräck mindre än fem minuter in i tredje perioden, när Gavin Betts såg ut att skada sitt vänstra ben i samband med en räddning. Carter Esler gjorde det som förväntades av honom, men att släppa in ett straffmål tidigt i perioden blev avgörande.

Till slut stod slovakerna – inför ett utsålt publiktryck på över 6 000 åskådare – för en riktig skräll. Slovakien har tagit sig till bronsmatch tre år i rad och är vana vid stora matcher, men att besegra de tvåfaldiga regerande mästarna – och göra det för första gången – är något förbundet sent kommer att glömma.

Kanada

#4 Ryan Lin, back:

Lin var särskilt framträdande i inledningen. Han är en snabbskrinnande och välskolad back som gärna har pucken på klubban. Han gjorde inga poäng i dag, men spelade mycket och var skicklig i att få ut pucken ur zon och undan farliga lägen. Lin är liten till storleken, men rörlig och orädd på den här nivån.

#14 Mathis Preston, högerforward:

Preston var ständigt involverad i spelet. Han brukar alltid leverera för sitt landslag och har stått för flera starka insatser i olika turneringar de senaste åren. Han var den mest framträdande forwarden i matchens första halva och belönades med 1–1-målet mitt i andra perioden. Hans draftaktier har sjunkit något under de senaste månaderna efter en svagare produktion i WHL, men här såg han tydligt motiverad ut att kliva fram som ledare.

#19 Adam Valentini, vänsterforward:

Valentini växte in i matchen och var en av Kanadas bättre forwards. Michigan University-forwarden var stark redan i Hlinka Gretzky Cup och förväntades ta en topp-sex-roll här. Kemin med Preston var tydlig – de hittade varandra gång på gång i anfallszon. Valentini är liten, men kommer från en stark första säsong i NCAA och spelar med stort självförtroende.

Slovakien

#2 Denis Čelko, målvakt:

Čelko kommer från en mycket stark säsong i den tjeckiska juniorligan. Han imponerade även i Hlinka Gretzky Cup och var ett självklart förstaval i mål här. En målvakt av medelstorlek som förlitar sig på sin snabbhet – vilket han verkligen visade i dag. Han läser spelet bra och stod emot flera farliga lägen, inklusive många sidledspassningar genom slottet.

#22 Adam Goljer, back:

Slovakien stod för en stabil förstaperiod, där Goljer var en nyckelfaktor. Han skapade två bra målchanser och tvingade ofta Kanada ut mot kanterna. Lagkaptenen har spelat mot seniorer under säsongen och var även med i JVM, vilket gör honom till en av de mest rutinerade spelarna i turneringen. Slovakien kommer luta sig tungt mot honom på hemmaplan.

#11 Lucian Bernat, högerforward:

Bernat är en spelare värd att följa lite extra. Han ses som ett möjligt sent draftval och noterades för en assist till 1–0-målet. Han imponerade även fysiskt och använde sin storlek (193 cm) för att stöta bort puckar ur farliga ytor. I mina observationer har han varit stabil – en potentiell checking line-forward, förutsatt att han utvecklar sitt avslutsspel.

#19 Timothy Kazda, högerforward (2027):

Kazda avgjorde med straffmålet i tredje perioden och var nära att göra mål igen med mindre än fem minuter kvar. Hans energi var enastående – han vann i princip varje kamp om pucken. Kazda, som är klar för Boston College, är inte draftbar förrän 2027, men väntas spela en nyckelroll i turneringen.

Source: WJC-18 League Page @ Elite Prospects