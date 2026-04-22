MoDo-talangens drömmål – som blev bortdömt

Elton Hermansson introducerade sig i U18-VM med en kandidat till turneringens mål. Då utmanade Tyskland målet – som sedan blev bortdömt för offside.

Elton Hermansson lyckades med en Michigan – som däremot blev bortdömd.

En av Sveriges största stjärnor i U18-VM är Elton Hermansson. MoDo-talangen stod för en stark säsong i Hockeyallsvenskan med 21 poäng på 38 matcher. I det här mästerskapet väntas han nu vara en av de största stjärnorna.

Småkronorna fick också en bra start på matchen när Mikael Kim satte 1-0, assisterad av Olle Karlsson och Adam Andersson. När Sverige sedan gjorde 2-0 var det med en riktigt vacker aktion. Elton Hermansson gjorde först en dragning och gick sedan runt kassen innan han med en så kallad ”Michigan” gjorde 2-0. Det målet utmanades däremot av Tyskland, som ansåg att det var offside.

Elton Hermansson’s first goal is a beauty – he just pulled off the Michigan.



Efter en videobedömning fick de också rätt. Målet dömdes bort och istället fortsatte ställningen att vara 1-0.

Det resultatet stod sig sedan resten av den första perioden. Elton Hermansson får nu vänta på sin första riktiga poäng den här turneringen.

