Drömpremiär för Småkronorna – sju (!) olika målskyttar

Martin Jansson
Sverige fick som väntat en bekväm resa i U18-VM-premiären. Småkronorna gjorde processen kort med Tyskland och vann med 7-2 – där poängen spreds ut rejält i laget.

Sverige vann U18-VM-premiären med 7-2.
Foto SVT (skärmdump).

I inledningen av U18-VM var det som brukligt nervöst i båda lagen. Den första perioden präglades av stora chanser, spelvändningar och snygga mål. Tyskland hade bland annat ett läge där de kom två-mot-noll mot Kevin Törnblom, men missade den gången målet.

Sverige tog sedan ledningen genom Mikael Kim, assisterad av Olle Karlsson och Adam AnderssonElton Hermansson gjorde sedan ett drömmål fram till 2-0, men det dömdes bort i efterhand efter videogranskning.

I den andra perioden blev det islossning för Sverige.

2-0 kom genom Hampus Zirath, 3-0 genom Adam Nömme, 4-0 genom Bosse Meijer och 5-0 efter en vacker prestation av Nils Bartholdsson. Med den pushen dödade svenskarna matchen.

I den tredje perioden kom också 6-0 av Wiggo Sörensson innan Hjalmar Cilthe satte 7-0. Tyskland reducerade sedan till 7-1 via Nikita Bloch med drygt halva den tredje perioden kvar att spela. Tyskarna reducerade sedan återigen genom Tobias Krestan, till vardags i HV71.

Förutom målskyttarna noterades även följande spelare för minst en assist: Alexander Command, Max Isaksson, Wiggo Sörensson, Måns Gudmundsson, Bosse Meijer, Elton Hermansson och Ola Palme.

