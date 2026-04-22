Drömpremiär för Småkronorna – sju (!) olika målskyttar

Sverige fick som väntat en bekväm resa i U18-VM-premiären. Småkronorna gjorde processen kort med Tyskland och vann med 7-2 – där poängen spreds ut rejält i laget.

Foto SVT (skärmdump).

U18-VM 2026: Spelschema och resultat | Nyheter om U18-VM | TV-tider | Allt om Småkronorna |

I inledningen av U18-VM var det som brukligt nervöst i båda lagen. Den första perioden präglades av stora chanser, spelvändningar och snygga mål. Tyskland hade bland annat ett läge där de kom två-mot-noll mot Kevin Törnblom, men missade den gången målet.

Sverige tog sedan ledningen genom Mikael Kim, assisterad av Olle Karlsson och Adam Andersson. Elton Hermansson gjorde sedan ett drömmål fram till 2-0, men det dömdes bort i efterhand efter videogranskning.

I den andra perioden blev det islossning för Sverige.

2-0 kom genom Hampus Zirath, 3-0 genom Adam Nömme, 4-0 genom Bosse Meijer och 5-0 efter en vacker prestation av Nils Bartholdsson. Med den pushen dödade svenskarna matchen.

I den tredje perioden kom också 6-0 av Wiggo Sörensson innan Hjalmar Cilthe satte 7-0. Tyskland reducerade sedan till 7-1 via Nikita Bloch med drygt halva den tredje perioden kvar att spela. Tyskarna reducerade sedan återigen genom Tobias Krestan, till vardags i HV71.

Förutom målskyttarna noterades även följande spelare för minst en assist: Alexander Command, Max Isaksson, Wiggo Sörensson, Måns Gudmundsson, Bosse Meijer, Elton Hermansson och Ola Palme.

