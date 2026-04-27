Gruppspelet i U18-VM är färdigspelat. Under måndagen avslutade Sverige ett ojämnt gruppspel med att besegra Danmark med klara 10–1. Steven Ellis har tittat närmare på vilka spelare i Småkronorna som utmärkt sig mest. Inte minst Alexander Command.

Alexander Command får lovord efter Sveriges utklassning av Danmark.

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Storsegrar för Sverige, Kanada och USA medan Slovakien gjorde vad som krävdes för att säkra segern i grupp A via en 5–2-seger mot Lettland. Därmed är det klart vilka som möts i onsdagens kvartsfinaler – och att Tyskland och Norge får slåss om att undvika nedflyttning.

Kvartsfinaler i U18-VM 2026

Datum – Tid Match Spelort 29 april – 12:00 Tjeckien – Finland Bratislava 29 april – 14:00 Kanada – Sverige Trenčín 29 april – 16:00 USA – Lettland Bratislava 29 april – 18:00 Slovakien – Danmark Trenčín

Vilka spelare utmärkte sig mest i det svenska laget i sista gruppspelsmötet? Steven Ellis har utsett de som stack ut mest:

Sverige – Danmark 10–1

Sverige undvek alla tänkbara scenarier som hade kunnat skicka laget till nedflyttningsmatch genom att besegra Danmark med 10–1 på måndagen.

Båda lagen går vidare till kvartsfinal, medan Tyskland blir laget från grupp B som får spela nedflyttningsmatchen på onsdag.

Det var en rejäl revansch för Sverige, som förlorade med 1–9 mot USA i en av lagets sämsta matcher i turneringens historia. Men med fyra mål på sina fyra första avslut måste det ha känts desto bättre för Småkronorna den här gången. Elton Hermansson och Nils Bartholdsson gjorde varsitt mål redan i den första minuten, och Alexander Command samt Wiggo Sörensson fyllde på fram till 4–0 innan klockan nått 11.54.

Noah Hulsig reducerade sent i den första perioden med Danmarks enda mål, när han överlistade Kevin Törnblom med ett välplacerat högt skott. Därefter fortsatte dock svenskarna att trycka på. Mikael Kim och Bosse Meijer gjorde varsitt mål i den andra perioden, och Hermansson satte sitt andra för kvällen vid 43.54. Marcus Nordmark stod för två mål, och Command fyllde också på med ytterligare ett för att sätta punkt för målkalaset.

Danmark

#3 Lucas Kjelgaard, back: Det var en tuff kväll för hela det danska laget. Men Kjelgaard var den ende backen som jag tyckte kunde matcha svenskarna i tempo. Han är en bra skridskoåkare med mycket skicklighet i spelet. Kjelgaard har inte producerat särskilt mycket poäng i turneringen, men har generellt sett varit stabil i en tvåvägsroll. Han har dessutom viss erfarenhet från seniornivå, vilket inte är någon nackdel.

Sverige

#11 Alexander Command, center: Det här var Commands bästa insats i turneringen så här långt. Han gjorde ett mål, noterades för en assist och var stark i tekningscirkeln. Command är en perfekt center mellan Hermansson och Marcus Nordmark eftersom han tar ett stort defensivt ansvar, vilket ger yttrarna mer frihet offensivt. Det här var en produktiv match rakt igenom, och det kändes som att han gjorde rätt saker över hela isen. Ett potentiellt förstarundeval, utan tvekan.

#12 Marcus Nordmark, vänsterforward: Nordmark ville inte låta lagkamraterna få all uppmärksamhet. Han spelade fram till det sjunde målet, gjorde ett vackert mål till 9–1 och fyllde sedan på i powerplay till 10–1. Visst var matchen redan avgjord då, men han visade prov på sin höga individuella skicklighet. Jag hade gärna sett ännu mer av honom i det defensiva spelet, men få spelare kan göra det han gör med pucken.

#17 Elton Hermansson, högerforward: Hermansson var verkligen på spelhumör. Han är en av turneringens mest skickliga forwards, utan tvekan. Efter två svagare matcher behövde han en stark start – och det fick han. Mål redan i första bytet, ytterligare ett i tredje perioden och totalt fyra assist. Det kändes som att gårdagens omstart gjorde underverk för hans självförtroende. Han är en av de bästa på att ta sig in i farliga ytor och få in pucken där, och hans skott håller hög klass.

#22 Wiggo Sörensson, center: Sörensson har verkligen stärkt sitt aktievärde inför draften den senaste veckan. Han gick in i matchen med två poäng, men har överlag varit mycket imponerande i en tvåvägsroll. I toppkedjan i dag visade han upp sitt snabba fotarbete och sina händer när han gjorde 4–0-målet som i praktiken avgjorde matchen. Han är skicklig på att plocka upp returer, men har också ett vasst handledsskott. Han har haft en bra säsong i Sveriges U18-landslag, men den här turneringen har blivit hans stora genombrott. Sörensson har spelat på i stort sett alla juniornivåer den här säsongen, och scouterna har verkligen fått upp ögonen för honom på slutet. Jag kan absolut se honom gå i tredje rundan.

#23 Bosse Meijer, center (2027): 2027-profilen gjorde sin bästa match i turneringen. Han skapade flera bra chanser, vilket också resulterade i ett boxplaymål i den andra perioden. Jag gillar honom i penalty kill – han stänger ytor snabbt och tvekar inte att täcka skott. Han är en snabb tvåvägscenter som spelar smart och metodiskt, och han har dessutom ett bra skott. Sverige hoppas säkerligen få se fler sådana insatser framöver.

Småkronornas poängliga U18-VM 2026

Source: Sweden U18 @ Elite Prospects