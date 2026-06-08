Mikael Sundell fick sparken från MoDo och räddade sedan kvar HV71 i SHL. Nu är tränaren klar för Kalmar till nästa säsong.

Mikael Sundell under ishockeymatchen i SHL mellan Brynäs och MoDo den 14 oktober 2024 i Gävle.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån.

Tillsammans med Mattias Karlin fick Mikael Sundell sparken från MoDo i början av december. Sedan klev den assisterande tränaren in i HV71 några månader senare och räddade kvar klubben i SHL. Sedan dess har han letat efter ett nytt gig till nästa säsong.

Nu står det klart att det blir en fortsättning i Småland.

Till nästa säsong kliver 58-åringen nämligen in i Kalmar. Serietvåan från den gångna säsongen ryktas vara intresserade av just Karlin till nästa säsong. Nu väljer de också att ta in hans radarpartner som assisterande tränare till nästa säsong.

— I Micke får vi in massor av erfarenhet, en bra person och ett jäkla driv att hela tiden bli bättre. Micke är väldigt duktig på att driva den dagliga verksamheten med fokus på utveckling genom en hög kravbild. Det ska bli jättekul att få jobba med Micke kommande säsong, säger general manager Daniel Stolt i ett pressmeddelande.

Mikael Sundell är från Örnsköldsvik och har varit verksam i MoDo i olika omgångar i 13 år. Där han har varit både på junior- och seniorsidan. Nu väntar en ny utmaning där han blir verksam i ett tredje lag i Hockeyallsvenskan. Sedan tidigare har han nämligen gjort en säsong i AIK.

På meritlistan finns ett avancemang till SHL med MoDo från 2023.