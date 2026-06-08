Vändningen – kan stanna i Hockeyettan: ”Pågår ett arbete”

Forshaga är på väg att dra sig ur Hockeyettan – men kan fortfarande stanna i ligan. Det pågår nu ett arbete där finansiärer vill rädda kvar klubben.

— Många har hört av sig och vill rädda A-laget, säger deras ordförande Christer Larsson till Värmlands-Folkblad.

Forshaga kan stanna i Hockeyettan trots allt.

Foto: Jeanette Dahlström / Bildbyrån.

De har redan aviserat att de planerar att dra sig ur Hockeyettan av ekonomiska skäl. Samtidigt har inte Forshaga skickat in något officiellt till ligan att man ställer sin plats till förfogande. Nu pågår det också ett arbete för att rädda klubben, uppger VF-sporten.

Tidningen skriver att det finns personer som vill rädda klubben genom att bidra ekonomiskt. Det stora kruxet är ishallen där det krävs en halv miljon kronor omedelbart.

— Många har hört av sig och vill rädda A-laget. Om vi har en ishall finns det en möjlighet till det. Det pågår ett arbete för att rädda ishockeyn i Forshaga, men vad som konkret kan räddas kan jag inte svara på före den 16 juni, säger Christer Larsson till tidningen.

Forshaga har redan gett sina spelare med kontrakt till nästa säsong tillåtelse att prata med andra klubbar. Flera har också hittat nya klubbar samtidigt som de allra flesta har räknat bort Forshaga från Hockeyettan 26/27. Men än är alltså inte sista ordet sagt.

Det officiella beslutet kring herrlaget väntas fattas nästa tisdag, den 16 juni. Då kommer Forshaga att hålla ett extra årsmöte.