Under helgen avslutades NHL Draft Combine i Buffalo, den sista möjligheten för spelarna att imponera på klubbarna inför NHL-draften 2026. Steven Ellis har samlat sina noteringar från helgens fystester och intervjuer.

Svenske backbjässen hyllad: ”En best”

Viggo Björcks viktuppgång: ”Anmärkningsvärt”

Därför kom det inga virala videor på spelare som kräktes

Norske talangen höll på att slå sig in i VM-laget

Barkov – spelaren som flest vill efterlikna.

Malte Gustafsson, Ivar Stenberg och Viggo Björck fanns i rampljuset under helgen. Foto: Steven Ellis/DailyFaceoff.com & Bildbyrån

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Knappt 100 draftaktuella spelare tillbringade den gångna veckan i Buffalo för att göra ett sista bestående intryck inför NHL-draften sista helgen i juni.

Spelarna delades in i tolv grupper med mellan sex och åtta spelare i varje grupp och turades om att genomföra olika tester i 30-minuterspass. Det skedde efter flera dagar av samtal och möten med klubbar, agenter och framtida motståndare.

Daily Faceoff var på plats under fredagen och lördagen – och här är några anteckningar från veckan:

Montreal är alltid känt för sina… udda inslag under draftcombine. I år gav de spelarna en puck i ett rum, bad dem välja en plats och såg sedan varifrån de skulle kasta den. Var det ett sätt att se hur de hanterar press? Antagligen.

Montréal Canadiens udda frågor

Casey Mutryn berättade att Canadiens, som väntat, stod för den bästa frågan:

– Om jag är kapten på en jagare i flottan under andra världskriget och ditt uppdrag är att sänka ubåtar. Det finns en ubåt som du kan sänka, men tio av dina besättningsmän ligger i vattnet. Om du sänker ubåten dödar du samtidigt dina egna män. Så frågan var: ”Sänker du ubåten och dödar dina besättningsmän, eller låter du ubåten komma undan och räddar dina män?”

– Jag svarade bara: ”Du måste sänka ubåten. Det är ditt jobb.”

Men Tobias Trejbals svar var kanske ännu bättre:

– Jag minns att Montreal ställde några konstiga frågor. Typ: ”Om du befann dig i Saharaöknen och det fanns två personer – den ena hade en vattenflaska och den andra ett basebollträ. Vad skulle du göra?”

– Deras representant sa då: ”Jag har en fru hemma. Jag har barn hemma. Ska du verkligen döda mig?”

– Jag svarade: ”Ja. Din familj är hemma och i säkerhet. Jag har hela livet framför mig och jag vill spela i NHL, så jag skulle slå dig med basebollträet.”

VO2 Max-testet – normalt en favorit bland användare på sociala medier – genomfördes privat utan mediernas närvaro på fredagen. NHL ville antagligen slippa ännu fler videor på spelare som kräks över hela golvet.

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Ivar Stenberg stod över fystesterna

Ivar Stenberg och Carson Carels var två av de mest namnkunniga spelarna som avstod från fyspassen. Stenberg hade precis avslutat VM, som dessutom var fysiskt krävande, medan Carels var skadad under WHL-slutspelet.

Carels berättade att han ser fram emot att börja på University of North Dakota och spela tillsammans med Keaton Verhoeff. Han menar att deras olika fattningar och spelstilar kompletterar varandra mycket väl.

Carson Carels. Foto: Steven Ellis/DailyFaceoff.com

Gavin McKenna var listad som 180 centimeter och 77 kilo inför combine – och mätte exakt samma även nu. Men han ser ut att ha lagt på sig betydligt mer muskler de senaste månaderna. Scouterna verkar inte bekymra sig över hans storlek.

Viggo Björck var listad som 175 centimeter och 82 kilo – ungefär ett och ett halvt kilo tyngre än vid säsongsstarten. Det är anmärkningsvärt eftersom han anses vara draftens bästa ”lilla” forward.

Beskrivningen av Malte Gustafsson: ”Ett monster”

Vladimir Dravecky, Casey Mutryn och Rudolfs Berzkalns fick extra beröm för hur deras intervjuer med klubbarna gick.

Varje svensk spelare ville prata om Malte Gustafsson. Ord som ”best”, ”monster” och ”draftens mest underskattade back” återkom gång på gång.

En annan spelare som scouterna verkligen gillar är Daxon Rudolph, som vissa jämför med Zach Werenski. Han är definitivt en spelare som skribenten håller högt, och det skulle inte vara någon överraskning om ett lag mellan val 5 och 8 chansar på honom.

Så nära kom Niklas Aaram-Olsen VM-spel

Niklas Aaram-Olsen berättade att han var en av de sista spelarna som petades från Norges VM-trupp, som tog historiskt brons. Han hade ett av dagens största leenden när han pratade om lagets prestation.

Niklas Aaram-Olsen.

Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN

Flera spelare berättade att de följde den decentraliserade draften året innan och kände att mycket av glansen och spänningen försvann jämfört med den senaste centraliserade draften i Sphere i Las Vegas.

Flera klubbar, framför allt Pittsburgh Penguins, lade mycket tid på att visa spelarna situationer där de gjort misstag på isen. Samtliga spelare som fick frågor om detta uppskattade ärligheten eftersom de tvingades förklara sina beslut och sitt tankesätt.

Aleksander Barkov var den forward som flest spelare försökte efterlikna – antalet var tvåsiffrigt. Hans namn har nämnts allt oftare de senaste åren i takt med att Florida Panthers utvecklats till en stormakt. Även Josh Anderson fick många röster. Bland backarna var Devon Toews det vanligaste svaret – sju försvarare nämnde honom specifikt.

Lärde sig spela hockey – i ett köpcenter

Litauiske Simas Ignatavicius berättade att han upptäckte sporten genom att titta på hockey i ett köpcentrum när han var tre år gammal. Han åt pizza samtidigt, om någon undrar. Hans pappa var basketspelare men ville att sonen skulle prova något annat. Eftersom det fanns få ishallar att välja mellan lärde sig Ignatavicius spela hockey i ett köpcentrum. Han har nu chansen att bli den tredje litauern någonsin som draftas till NHL.

Daxon Rudolph berättade att Seattle Kraken bjöd en grupp spelare på middag. Även om sådana middagar ofta får oproportionerligt mycket uppmärksamhet verkade de ha bjudit in fler backar än forwards. Keaton Verhoeff var en av försvararna på plats. Frågan är om Kraken faktiskt kommer att välja en back i första rundan.

Daxon Rudolph. Foto: Steven Ellis/DailyuFaceoff.com

Zac Olsen nämndes ofta som en av de tuffaste spelarna att möta i årets draftklass. Han väntas väljas någonstans mellan val 62 och 90. Olsen spelar helt utan rädsla och gjorde dessutom ett starkt U18-VM.

Ryder Cali menar att året i OJHL-klubben Milton Menace hjälpte honom att bygga både självförtroende och hockey-IQ. I takt med att fler spelare väljer bort kanadensisk Junior A-hockey använde Cali – som kommer från Caymanöarna – ligan som ett sätt att utvecklas i lugn takt, särskilt eftersom han inte spelade AAA-hockey förrän vid 14 års ålder. Olsen kallade dessutom Cali för draftens mest underskattade spelare.

Från Caymanöarna – till NHL?

På tal om Caymanöarna är det anmärkningsvärt att en så liten nation har två spelare – Cali och Jaxon Cover – som båda kan gå bland de 64 första valen i år. Ingen spelare från Caymanöarna har tidigare draftats till NHL.

Markus Ruck föll under vertikalhoppsmomentet och fullföljde därför inte samtliga fysträningstester.

Adam Valentini var den enda spelaren som skribenten kunde hitta som hade pratat med samtliga 32 NHL-klubbar. Tommy Bleyl och Jack Hextall hade i sin tur träffat 30 lag.

Giorgos Pantelas sade att om han fick ändra en regel i NHL skulle han vara mer tillåtande när det gäller målvaktsfighter. Hans målvakt i Brandon Wheat Kings, Filip Ruzicka, släppte handskarna mot Taylor Tabashniuk redan i februari. Enligt Pantelas skulle NHL ha ”betydligt färre utvisningar” om han själv fick bestämma.