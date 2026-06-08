Toronto rensar – han får sparken efter tolv år

Den nya sportsliga ledningen fortsätter att göra rent hus i Toronto Maple Leafs. Assisterande general manager Brandon Pridham får nu sparken – efter tolv år i rollen.

Brandon Pridham, i mitten, får sparken från Toronto efter tolv år.

Foto: P Photo/The Canadian Press, Darren Calabrese.

John Chayka och Mats Sundin har tagit över ansvaret i Toronto. De har redan gjort en hel del förändringar i organisationen. Där bland annat huvudtränaren Craig Berube har fått sparken. Nu väljer de även att kicka den assisterande general managern Brandon Pridham.

52-åringen kom till klubben 2014 som assistent till deras dåvarande GM Dave Nonis. Därefter har han varit kvar i rollen i tolv år. Under slutskedet av den förra säsongen tog han också över huvudansvaret. Det efter att Brad Treliving fått sparken.

Men nu står det alltså klart att han inte blir kvar i klubben.

— Brandon har spelat en avgörande roll i organisationen under de senaste tolv säsongerna.Vi är uppriktigt tacksamma för Brandons professionalism, engagemang och hängivenhet till Maple Leafs under hela hans tid i klubben, säger John Chayka i ett pressmeddelande.

Även Derek Clancey, som jobbat mer mot spelarna i en liknande roll, får sparken.

Toronto har som bekant förstavalet i årets NHL-draft. Det återstår att se vem de kommer att välja där. Samtidigt pågår ett stort arbete för att få in en huvudtränare till nästa säsong. Under gårdagen pekades Joe Pavelski, något förvånande, ut som en kandidat.