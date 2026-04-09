Marcus Nordmark togs som väntat ut till Småkronornas VM-trupp. Med i laget finns också storstjärnan Viggo Björck – som kan ta sitt andra VM-guld för säsongen.

– Det ska bli väldigt roligt, säger Nordmark om att han får spela VM med barndomsvännen.

JOHANNESHOV (HOCKEYSVERIGE.SE)

Idag presterades Småkronornas trupp till U18-VM och en av tre djurgårdare som kom med var Marcus Nordmark.

– Det ska såklart bli jätteroligt att spela för vårt land och då även i en så stor turnering som ett VM, så det ska bli otroligt roligt och häftigt, säger Marcus Nordmark när hockeysverige.se träffar honom på ett café invid Avicii Arena.

Hur långt kan det här laget gå?

– Vi kan nog gå långt, men det gäller också då att vi presterar bra. Vi kommer försöka gå för guldet i alla fall.

Ni har spelat ihop några år, vad är styrkan i den här gruppen?

– I Hlinka kom vid tvåa och där hade vi en bra turnering. I U17-VM förra året mötte vi Kanada och torskade, men jag tycker att vi har en ganska bra grupp som kan gå långt.

– Dessutom ska Viggo (Björck) med vilket ska bli väldigt roligt. Han är jätte, jättebra så det kommer bli en extremt bra förstärkning för oss som lag.

Marcus Nordmark tror på guld.

Hyllar lagkompisen: ”Utvecklats mycket”

Från Djurgården kom även Hampus Zirath med.



– Han har också varit med några gånger tidigare och har utvecklats mycket senaste året. Han har fått lite mer vikt på sig och blivit mycket starkare, så hans utveckling har också varit häftig, avslutar Marcus Nordmark.



