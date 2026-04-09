Viggo Björck uttagen – supertalangen åker på U18-VM

JVM-guld och nyckelroll i Djurgården.

Nu står det klart att Viggo Björck tar en av nyckelrollerna när Småkronorna reser på U18-VM.

Viggo Björck är med i truppen. Foto: Bildbyrån

Djurgårdens Viggo Björck är uttagen till U18-VM.

Supertalangen var med och spelade hem JVM-guldet i vintras i Minnesota och har varit en av Djurgårdens bästa spelare under våren. Nu står det klart att Småkronorna får förstärkning av det stora löftet.

Han blir en del av en talangfull forwardssida, där namn som Elton Hermansson, Alexander Command, Bosse Meijer, Marcus Nordmark och Nils Bartholdsson sticker ut. På backsidan står namn som Axel Elofsson och Malte Gustafsson ut. Båda har tagit sig in i SHL under säsongen med Örebro och HV71.

Den 22 april börjar U18-VM i Bratislava.

– Att ta ut truppen har varit en utmaning i år. Konkurrensen har varit stenhård och det är tydligt att vi har enormt många skickliga spelare i Sverige. Flera har varit tongivande i U20-slutspelet och många har lyckats ta stora kliv i både HockeyAllsvenskan och SHL, säger förbundskaptenen Johan Rosén i ett pressmeddelande.

Här är hela truppen till U18-VM

Målvakter



1. Kevin Törnblom, Örebro HK

30. Milo Tjärnlund, Rögle BK

35. Viggo Tamm, Leksands IF



Backar



2. Axel Elofsson, Örebro HK

3. Zigge Bratt, Frölunda HC

4. Malte Gustafsson, HV71

5. Hjalmar Clithe, Frölunda HC

6. Samuel Eriksson, Färjestad BK

7. Måns Gudmundsson, Färjestad BK

8. Ola Palme, Växjö Lakers HC

26. Vilgot Lidén, Leksands IF



Forwards



11. Alexander Command, Örebro HK

12. Marcus Nordmark, Djurgårdens IF

14. Nils Bartholdsson, Rögle BK

17. Elton Hermansson, MoDo Hockey

19. Adam Andersson, Leksands IF

20. Mikael Kim, Rögle BK

21. Viggo Björck, Djurgårdens IF

22. Wiggo Sörensson, Boro/Vetlanda HC

23. Bosse Meijer, Frölunda HC

24. Hampus Zirath, Djurgårdens IF

25. Max Isaksson, Växjö Lakers HC

27. Ludvig Andersson, Örebro HK

28. Adam Nömme, Frölunda HC

29. Olle Karlsson, Växjö Lakers HC