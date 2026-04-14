Topptalangerna förstärker Kanada i U18-VM

Kanada presenterade sin trupp till U18-VM på måndagen. I den finns flera av nationens stora talanger inför sommarens NHL-draft. Inte minst backesset Keaton Verhoeff som tog brons med kanadensarna på JVM tidigare i år.

Kanada har två raka guld på U18-VM efter de senaste två årens finalsegrar mot USA respektive de svenska Småkronorna 2024 respektive 2025.

Nu går man för ett hattrick i Slovakien i den stundande turneringen.

Och det är ett starkt lag som den tidigare NHL-coachen Drew Bannister kan stoltsera med. När truppen presenterades på måndagen fanns flera av toppnamnen inför sommarens NHL-draft i Buffalo.

Den som sticker ut mest är toppbacken Keaton Verhoeff, som tippas gå topp fem i draften. 17-åringen, som vann guld med Kanada i fjol, kommer från en stark första collegesäsong med North Dakota i NCAA, och var med och tog laget till semifinal i Frozen Four. Han hade dessutom fyra assist på fem matcher när Kanada tog brons på JVM i Minnesota i januari.

Kanada möter Sverige i en träningsmatch

En annan högt aktad back som ingår i truppen är Ryan Lin, till vardags i Vancouver Giants i WHL. Han svara för 57 poäng på 53 matcher i juniorligan och kommer att flytta vidare till de nyblivna collegemästarna University of Denver nästa säsong. 17-åringen ingick också i Kanadas guldtrupp på U18-VM redan i fjol.

På forwardssidan sticker storlöftet Alexis Joseph ut. 16-åringen, född i juni 2009, är ett av toppnamnen inför NHL-draften 2027. Under sin första säsong med Saint John Sea Dogs i QMJHL stod han för 60 poäng på 54 matcher. Kanada har totalt fyra spelare födda 2009 i truppen. Detta i en turnering för spelare födda 2008.

Kanada, som möter Sverige i en träningsmatch på fredag, inleder U18-VM med att möta värdnationen Slovakien i Trencin. I deras grupp A ingår även Finland, Norge och Lettland. I grupp B, som spelar sina matcher i Trencin, finns Sverige, Tyskland, USA, Tjeckien och Danmark.

Kanadas trupp till U18-VM

Målvakter

1 Gavin Betts – Kingston (OHL)

29 Leif Oaten – Lethbridge (WHL)

30 Carter Esler – Spokane (WHL)

Backar

2 Cameron Chartrand – Saint John (QMJHL)

3 Carter Hicks – Brampton (OHL)

4 Ryan Lin – Vancouver (WHL)

6 Caleb Mitchell – London (OHL)

20 Keaton Verhoeff – University of North Dakota (NCAA)

27 Lucas Ambrosio – Erie (OHL)

28 Giorgos Pantelas – Brandon (WHL)

Forwards

10 Thomas Rousseau – Sherbrooke (QMJHL)

11 Tynan Lawrence – Boston University (NCAA)

13 Alexis Joseph – Saint John (QMJHL)

14 Mathis Preston – Vancouver (WHL)

15 Zach Lansard – Regina (WHL)

16 Brock England – Seattle (WHL)

17 Alessandro Di Iorio – Sarnia (OHL)

18 Jaxon Jacobson – Brandon (WHL)

19 Adam Valentini – University of Michigan (NCAA)

21 Beckett Hamilton – Red Deer (WHL)

22 Jean-Cristoph Lemieux – Sudbury (OHL)

23 Jaakko Wycisk – Guelph (OHL)

24 Dima Zhilkin – Saginaw (OHL)