Tidigare NHL-coachen leder Kanada i U18-VM

Det blir NHL-meriterat på tränarbänken för Kanada under U18-VM i Slovakien. Under fredagen meddelar Hockey Canada att Drew Bannister, tidigare head coach för St. Louis Blues ska leda det kanadensiska laget i turneringen.

Den 22 april startar U18-VM i Bratislava och Trencin i Slovakien.

Sveriges förbundskapten Johan Rosén presenterade årets upplaga av Småkronorna under torsdagen. I början av nästa veckan väntas Kanada presentera det lag man kommer att skicka till Slovakien, ett lag som mycket väl kan få en fin förstärkning i form av den topprankade backen inför NHL-draften i sommar, Keaton Verhoeff. 18-åringen åkte ur det amerikanska collegeslutspelet med University of North Dakota natten mot fredag och är tillgänglig för spel.

I väntan på att truppen ska presenteras meddelar Hockey Canada att man kommer att ha ett välmeriterat namn i båset under turneringen.

Coach för det kanadensiska U18-laget blir nämligen Drew Bannister, som coachade St. Louis Blues i NHL så sent som under säsongen 2024/25.

52-åringen befordrades till NHL-klubben från Blues farmarlag Springfield Thunderbirds i AHL i december 2023. Han behöll jobbet i ett knappt år innan han fick oväntat sparken i november 2024 och ersattes då av nuvarande coachen Jim Montgomery. Detta sedan Montgomery i sin tur fått sparken av Boston Bruins kort tidigare.

Sedan dess har Bannister gått arbetslös, så när som på att vara assisterande coach till Michel Therrien i Kanadas lag under Spengler Cup i schweiziska Davos i mellandagarna. Till sin hjälp får han två juniorcoacher i form av Matt Anholt, som coachar Lethbridge Hurricanes i WHL till vardags, samt Mark O’Leary, huvudtränare för Moose Jaw Warriors i WHL.

Kanada kliver in i turneringen med två raka guld i bagaget. I fjol besegrades Småkronorna med hela 7–0 i finalen i Texas. Året dessförinnan besegrades USA i finalen i Finland.