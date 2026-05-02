Jansson: En historisk svensk hockeyvår

U18- och JVM-guld – samma år. Det är svensk hockeyhistoria vi har fått uppleva de här senaste månaderna.

Och kanske får vårt utskällda utbildningsprogram nu lite upprättelse.

Vi är väldigt bra på att kritisera varandra i svensk hockey. Inte minst sätts det stämplar på kullar och lag allt för tidigt. Jag tycker någonstans att årets U18-VM får vara en påminnelse om att hockey är hockey. Ett mycket kompetent svenskt lag toppade formen när det behövdes som mest – och nu står de där som mästare.

Direkt efter matchen mot USA började det pratas om ansvarstagande, den negativa spiralen och hur svensk hockey är på väg att självdö.

Samma sak har det varit under vissa tveksamma prestationer i junior-VM. Någonstans tror jag alla hade mått bra av att backa och vänta lite. Hade vi åkt ut med huvudet före mot Kanada – ja, då hade det varit ett jättefiasko.

Men när man sedan gör sina tre bästa matcher i kvartsfinal, semifinal och final. Då är det nog många, inklusive mig själv, som får sträcka upp armarna i luften.