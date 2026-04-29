Jansson: En smärre bragd – ALLA slår personbästa

Småkronorna är i semifinal av U18-VM. Det efter sjukdomskaos i laget, blivit överkörda mot USA med 1-9 – och att ha varit kollektivt utdömda.

Nu får 08-kullen en minst sagt välförtjänt chans till ett fint avslut på de här landslagsåren – och känns i det närmaste ostoppbara.

Från avresan till den här kvartsfinalen har det varit ett stökigt mästerskap för Sverige. Som alla vet hände det saker innan turneringen började som tog bort fokus från laget och turneringen i sig. Det har vi ältat nog och behöver inte gå in på igen. Däremot måste man säga att det är väldigt olyckligt med sjukdomarna som har gått genom det svenska laget.

Vi ska inte leta ursäkter men det är ganska uppenbart att några av spelarna inte har varit 100 procent. Det var också tilltänkta toppspelare som Marcus Nordmark och Malte Gustafsson som redan i inledningen av turneringen missade matcher. Dessutom tappade vi som bekant även Wiggo Sörensson inför matchen mot Kanada. Det mot ett lag som är tillräckligt svåra att slå ändå.

Klart att det är sånt som påverkar under en sån här kort turnering. Inte minst frågar jag mig även hur många av spelarna som inte var 100 procent, men som fortfarande kunde spela.

Det kanske kan förklara lite av vad som hände i gruppspelet, åtminstone.

Med allt det här i bakgrunden, och det tuffa gruppspelet, är jag väldigt imponerad över det här svenska laget. De gör sin absolut bästa match i turneringen och redan från början av den första perioden tog de tag i matchen. Inte minst stod de upp och var elaka och fysiska.

Och efter den här segern känner jag bara: Nu kan det bära hela vägen.