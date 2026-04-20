LHC-talangen spelar U18-VM – för Sveriges motståndare

Tjeckien spelar i samma grupp som Småkronorna och har nu tagit ut sin trupp till U18-VM. I den finns en spelare hemmahörande i Sverige.

David Huk.

Foto: Sports Press Photo/Alamy.

På onsdag är det äntligen dags för premiär. Efter att Juniorkronorna säkrat Sveriges tredje guld i U20-VM ska Småkronorna nu försöka ta Sveriges tredje guld i U18-VM. Sverige möter Tyskland i premiären, klockan 12:00.

I den andra matchen väntar Tjeckien. De har nu tagit ut sin slutgiltiga trupp till turneringen, och i den hittar vi en spelare hemmahörande i Linköping. Det rör sig om forwarden David Huk. Huk gjorde den gångna säsongen 4+2 på åtta matcher i U18 Region, 2+2 på fyra matcher i U18 Nationell och 6+9 på 27 matcher i U20 Nationell. Han har just avslutat sin andra säsong i LHC, dit han kom från Slavia Prag, men han fick sin första säsong i klubben saboterad av skadeproblem.

– Kan spela både center och ytterforward, är skicklig med pucken och kan skapa målchanser på egen hand. Grym på att teka. En superkille som har bra koll i spelet och som verkligen vill bli hockeyspelare, sade LHC:s J20-tränare Jesper Bohlin om Huk i vår artikelserie ”Framtidens Stjärnor” för ungefär ett år sedan.

Tjeckien har åkt ut i kvartsfinal tre år i rad och jagar sin första medalj sedan bronset 2022. De är tredjehandsfavorit i Sveriges grupp, bakom Smårkronorna och USA. De väntas däremot besegra Tyskland och Danmark, som är de två övriga lagen i gruppen.

Hráči do 1⃣8⃣ let odjedou na Slovensko v tomto složení. ✅ Dosáhneme konečně na medaili? 👀 #hokejcz



— Hokej.cz (@webhokejcz) April 20, 2026

