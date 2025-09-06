Succén: Stod för åtta poäng i TV-puckspremiären

TV-puckens gruppspel hade premiär i går.

Så här gick det i fredagens gruppspelsmatcher runt om i landet.

Pojkarnas TV-pucksturnering inleddes i går. Foto: Sara Damne/Bildbyrån

Grupp A

I grupp A fick Örebro län en flygande start på turneringen, då man besegrade Hälsingland med hela 10–2 i premiären.

Stor segerorganisatör för Örebro län i storsegern var forwarden Lucas Roynezon, som sköt inte mindre än fem mål i matcher. Totalt stod Roynezon, som är hemmahörande i Örebro HK, för åtta poäng i premiärmatchen och toppar, föga förvånande, poängligan efter premiärdagens match. Tvåa i poängligan är lagkamraten Oliver Franke som stod för sju poäng i storsegern.

I de resterande matcherna kunde Västmanland besegra Gästrikland med 4–3 efter straffar och det krävdes även straffar för att Dalarna skulle 2–1-besegra Värmland.

Gästrikland – Västmanland 3–4 e. str

Gästrikland: Milo Rajala-Fundell, Melker Klintberg, Alve Larsson.

Västmanland: Axel Klintberg (2), Ludvig Moselius, Charlie Winberg (avgörande straff).

Dalarna – Värmland 2–1 e. str

Dalarna: Arvid Hultgren, Erik Larsson (avgörande straff)

Värmland: Noel Carlsson.

Hälsingland – Örebro län 2–10

Hälsingland: Melvin Svensson (2).

Örebro län: Lucas Roynezon (5), Oliver Franke (2), Liam Hindersson, Alvin Carlberg, Theodor Öfverström.

Grupp B

Båda Stockholmslagen fick fina starter på årets turnering, där Stockholm Syd besegrade Östergötland med 6–1 i gårdagens premiär, medan Stockholm Nord vann med 6–1 mot Södermanland. Noel Andersson, Joakim Dahl och Melker Wersäll stod för tre poäng vardera i Stockholm Syds storseger mot Östergötland, där målvakten William Skantz räddade samtliga 15 skott.

I den avslutande matchen under gårdagen kunde Uppland ta en komfortabel 5–1-seger mot Gotland i en match där Uppland vann skottstatistiken med hela 41–14.

Stockholm Syd – Östergötland 6–0

Stockholm Syd: Noel Andersson (2), Joakim Dahl (2), William Orneklint, Eric Larsson.

Östergötland: –

Stockholm Nord – Södermanland 6–1

Stockholm Nord: Anton Roos Olsen (2), Viking Simon, Anton Toiviola Henriksson, Filip Leijonhielm, Sixten Nilsson.

Södermanland: Liam Andersson.

Gotland – Uppland 1–5

Gotland: Henry Harlevi.

Uppland: Philip Härgestam, Harry Sandberg, Lucas Runnding, Bastian Hagman, Frans-Martin Högberg.

Grupp C

Medelpad toppar grupp C efter den första gruppspelsmatchen, då man besegrade Jämtland/Härjedalen med 4–1. På annat håll kunde Norrbotten nolla Ångermanland via en 2–0-seger i premiären, medan Västerbotten lyckades övertidsbesegra SIF-laget med 3–2 efter att Leon Dahlen avgjort matchen i förlängningen.

Västerbotten – SIF-laget 3–2 e. sd

Västerbotten: Axel Sandberg, Oskar Öberg, Leon Dahlen.

SIF-laget: Liam Malmberg, Olle Gotthardsson.

Ångermanland – Norrbotten 0–2

Ångermanland: –

Norrbotten: Aron Rautila, Axel Aspviken.

Jämtland/Härjedalen – Medelpad 1–4

Jämtland/Härjedalen: Theo Ångström.

Medelpad: Noel Holmberg, Sigge Isaksson Fahlen, Malte Berggren, Theodor Sundin.

Grupp D

Bohuslän/Dal lyckades stå emot under halva den första perioden, innan Västergötland fick hål på Vincent Nilsson Holm i Bohuslän/Dal-målet. Därefter kunde Västergötland gå ifrån till en 4–0-ledning inom loppet av sju minuter för att till slut vinna matchen med 5–1, där Bohuslän/Dals Linus Karlsson spräckte Ruben Johanssons nolla med tre sekunder kvar att spela.

Göteborg är laget som toppar tabellen efter premiärdagen, då man liksom Västergötland fick med sig en 5–1-seger från premiären. Även Småland fick en fin start på turneringen via en 4–1-seger mot Skåne.

Göteborg – Blekinge 5–1

Göteborg: Alexander Lechtaler, Ted Burström, Leon Celius, Valter Algerin, Charley Aronsson.

Blekinge: Charlie Paulsson.

Småland – Skåne 4–1

Småland: Philip Eriksson, Olle Sandberg, Teo Fredsson, Milo Von Porat.

Skåne: Sixten Johansson.

Bohuslän/Dal – Västergötland 1–5

Bohuslän/Dal: Linus Karlsson.

Västergötland: Emil Hansson (2), Liam Persson, William Berggren, Timothy Ebenhag, Emil Hansson.