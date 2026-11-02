Efter en rafflande vecka kan Norrbotten och Stockholm titulera sig som vinnare av TV-pucken. De förstnämnda på flicksidan – för första gången, och de andra på pojksidan som Nord och Syd sammanslaget.

Finalerna mot Dalarna, respektive Skåne, bjöd också på storslagen dramatik med viktiga räddningar, läckra avgöranden, och inte minst ett Zorro-mål från Rögle-talangen Liam Klarén.

"Framtidens stjärnor" var på plats, och sammanfattar nu helgen samtidigt som billen rullar från Örnsköldsvik.

– Att göra det i en sån här match... Vi pratar ofta om att det är sådana spelare man absolut vill ha i sitt lag, de som verkligen kliver fram när det gäller som mest. Att göra det på det sättet... det är nog bland de bästa målen jag har sett i en final, säger Simon Eld.

– Det var ju nästan lika snyggt, fortsätter han om Stockholms avgörande från Gustav Boman.

Martin Jansson tillägger:

– Svårighetsgraden på det är enormt. Sättet han tar fart från egen zon, dribblar bort sin gubbe och inte bara det. Han kan gå runt i det läget men är tillräckligt stark för att hålla ifrån sina motståndare och bryta in på kassen. Det är förstklassigt.

All Star-spelarna i TV-pucken: "Ett självklart val"

Dessutom pekar Simon Eld och Martin Jansson ut sina All Star-lag från hela TV-pucken, där de inte är helt överens om alla positioner. Däribland sista utposten i buren.

– För mig så vinner inte Stockholm guld om det inte var för Hampus Trygg. Han stod nästan för turneringens prestation i finalen. Han håller ju Stockholm kvar i matchen när Skåne har frilägen och två mot ett-lägen, och även mot Göteborg tycker jag att han är skillnaden som gör att Stockholm kan kliva ifrån med några mål, säger Jansson.

– För mig finns det ett självklart val i Västmanlands Emil Eklund. Right-plock, täcker mycket trots att han inte är den största, väldigt smidig och bra på att komma ner med händerna och täcka långt åt sidorna. Stor, stor anledning till att Västmanland skräller så mycket som de gör i år, svarar Eld.

I avsnittet klipps även in intervjuer med spelarna själva från turneringens gång.

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

Framtidens stjärnor summerar TV-pucken

Medverkande: Simon Eld och Martin Jansson

Chaufför: Elias Johanson

00:00 - Programstart

08:34 - Stockholmsintervjuer efter pojkarnas final

10:55 - All Star Team pojkarnas turnering – Målvakter och backar

19:23 - All Star Team pojkarnas turnering – Forwards

31:03 - All Star Team flickornas turnering